Сирні бейгли – це апетитні домашні булочки, які легко приготувати без дріжджів, і вони чудово підходять для сніданку чи перекусу. Їх можна подавати просто так або з улюбленою начинкою – від солоних до солодких додатків, що робить цю випічку універсальною. Рецепт від Solopiika.

Інгредієнти Кисломолочний сир 5-9% 200 г Яйце 1 шт + 1 жовток Борошно 120 г Твердий сир 50 г Сода 3 г Сіль до смаку Зелень за бажанням Кунжут до смаку Спосіб приготування: Крок 1 Кисломолочний сир потрібно перетерти з 1 яйцем, додати сіль, дрібно нарізану зелень, натертий на дрібній тертці твердий сир, соду та борошно. Крок 2 Замісити тісто, розкачати ковбаскою на присипаній борошном поверхні та розділити на 3 частини. Крок 3 Кожну частину слід розкачати та сформувати бублик. Змастити їх збитим жовтком, посипати сиром чи кунжутом. Крок 4 Випікайте бейгли в розігрітій до 200°C духовці приблизно 20 хвилин. Після випікання бейгли можна розрізати, змастити вершковим сиром та викласти улюблену начинку.