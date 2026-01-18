Сирні бейгли. Рецепт дня0
Сирні бейгли – це апетитні домашні булочки, які легко приготувати без дріжджів, і вони чудово підходять для сніданку чи перекусу. Їх можна подавати просто так або з улюбленою начинкою – від солоних до солодких додатків, що робить цю випічку універсальною. Рецепт від Solopiika.
Інгредієнти
|Кисломолочний сир 5-9%
|200 г
|Яйце
|1 шт + 1 жовток
|Борошно
|120 г
|Твердий сир
|50 г
|Сода
|3 г
|Сіль
|до смаку
|Зелень
|за бажанням
|Кунжут
|до смаку
Спосіб приготування:
Крок 1
Кисломолочний сир потрібно перетерти з 1 яйцем, додати сіль, дрібно нарізану зелень, натертий на дрібній тертці твердий сир, соду та борошно.
Крок 2
Замісити тісто, розкачати ковбаскою на присипаній борошном поверхні та розділити на 3 частини.
Крок 3
Кожну частину слід розкачати та сформувати бублик. Змастити їх збитим жовтком, посипати сиром чи кунжутом.
Крок 4
Випікайте бейгли в розігрітій до 200°C духовці приблизно 20 хвилин. Після випікання бейгли можна розрізати, змастити вершковим сиром та викласти улюблену начинку.