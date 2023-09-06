Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський з командувачем «Азову» Денисом «Редісом» Прокопенком

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські війська «вперто готуються взяти реванш та перехопити оперативну ініціативу» на сході України. Заяву Сирського вранці в середу, 6 вересня, опублікував Military Media Center – інформаційний майданчик Сил оборони України.

За його інформацією, на Куп’янському напрямку противник завершує підготовку штурмових загонів, щоденно обстрілює позиції ЗСУ з артилерії та мінометів, на Лиманському продовжується заміна військ на частини 25 армії, які сформовані та перекинуті з території Росії.

Нагадаємо, і Куп’янськ, і Лиман вже перебували під російською окупацією. Але у вересні 2022 року ЗСУ деокупували Куп’янськ, а в жовтні – Лиман.

На Бахмутському напрямку, за словами Сирського, тривають запеклі бої, противник намагається утримати займані позиції, але українські підрозділи героїчно, крок за кроком, вибивають загарбників.

«Основне наше завдання – забезпечити надійну оборону, не допустити втрату займаних рубежів та позицій на Куп'янському і Лиманському напрямках, а також успішно просунутись вперед та вийти на визначені рубежі на Бахмутському напрямку. Та головне – зробити це з мінімальними втратами серед наших захисників», – повідомив Сирський.

Нагадаємо, що через постійні обстріли в Куп’янському районі оголосили обов’язкову евакуацію.