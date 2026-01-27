У дитячому харчуванні Nestle та Danone виявили токсин

Акції Danone впали після того, як французька компанія Vitagermine оголосила про розширення відкликання дитячого харчування через ризик його забруднення. Ситуація стосується чотирьох виробників і може призвести до сукупних збитків, що перевищують 1 млрд доларів, інформує Reuters.

Під відкликання сухих молочних сумішей, які потенційно можуть містити токсин цереулід, потрапили одразу три найбільші світові молочні групи: Nestle, Danone та приватна Lactalis.

Папери Danone завершили торги зі зниженням на 2,3%, хоча на початку сесії падіння сягало 6%. Це найнижчий рівень котирувань компанії з січня 2025 року. Акції Nestle також опускалися на 3%, до мінімуму за п’ять місяців, але пізніше трохи відновилися та закрилися зі зниженням на 0,9%.

Ситуація показала, що ринок дитячого харчування дуже чутливий: навіть один проблемний інгредієнт може призвести до масових відкликань продукції, дій регуляторів і різких коливань на ринку.

Що виявили у дитячому харчуванні?

Цереулід – токсин, який продукується бактерією Bacillus cereus. Він може викликати нудоту та блювоту. Токсин виявили в інгредієнті, отриманому від стороннього постачальника. Наразі слідство має встановити, чи пов’язана смерть двох немовлят із продуктами дитячого харчування, що були відкликані.

Міністерство сільського господарства Франції повідомило, що інгредієнт походив з Китаю та реалізовувався голландською компанією. При цьому її назву не розкрили. Ірландське агентство з безпеки харчових продуктів повідомило, що цереулід виявили в арахідоновій кислоті китайського виробництва.

Аналітики Barclays припустили, що фінансові наслідки відкликання для Nestle можуть бути приблизно у десять разів серйознішими, ніж для Danone. У найгіршому сценарії втрати Danone можуть сягнути 100 млн євро, тоді як збитки Nestle – майже 1 млрд швейцарських франків (близько 1,29 млрд доларів).

До слова, жодного підтвердженого випадку захворювання не зафіксовано. У компанії наголошували, що відкликання має виключно запобіжний характер. Повний перелік товарів з дефектом якості публікував ZAXID.NET. Усім, хто купував ці товари, радять звернутися на Лінію турботи Nestlé за посиланням або номером 0 800 500 950.