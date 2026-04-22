Іванна Деркач прийшла до Камінь-Каширського ліцею №1 і почала конфлікт

Колишня логопединя Камінь-Каширського ліцею №1 імені Євгена Шабліовського Іванна Деркач, яку звільнили через неодноразові конфлікти та судили за напад на батька учениці, знову прийшла до навчального закладу та влаштувала дебош. Поліцейські її затримали та склали адмінпротоколи.

Інцидент стався у понеділок, 20 квітня. Як розповіла ZAXID.NET директорка ліцею Людмила Тішкова, Іванна Деркач зайшла до класу, де не було учнів, і почала конфлікт зі вчителькою. Жінка кричала, вживала нецензурну лексику, погрожувала та розкидала речі.

«Вона не пояснила, навіщо прийшла. З нею неможливо спілкуватися – лише кричить. Ми одразу викликали поліцію», – зазначила Людмила Тішкова.

Відео затримання колишньої вчительки опублікували в телеграм-спільноті Volynblog. На ньому видно, як жінка тікає від поліцейських.

Речниця поліції Волині Ольга Бузулук підтвердила ZAXID.NET обставини інциденту. За її словами, після затримання на Іванну Деркач склали протоколи за ст.173 (дрібне хуліганство) та ст.185 (злісна непокора вимогам поліцейського) КУпАП. Також слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.345 КК України (погроза або насильство щодо правоохоронця).

Нагадаємо, 4 березня логопединя Камінь-Каширського ліцею №1 імені Євгена Шабліовського Іванна Деркач почала скандал з вчителькою молодших класів, під час якого образила загиблого на фронті чоловіка останньої. Наступного дня батьки учнів прийшли до ліцею з вимогами, аби логопединя перепросила, проте вона лише ініціювала новий конфлікт. Іванна Деркач лаялася та вдарила батька однієї з учениць.

Після інциденту вчительці оголосили догану, а в навчальному закладі ініціювали службове розслідування. Під час перевірки опитали свідків і проаналізували обставини конфлікту, після чого Іванну Деркач звільнили.

23 березня Камінь-Каширський районний суд Волинської області визнав логопединю винною у дрібному хуліганстві та призначив їй 40 годин громадських робіт. Також зʼясувалося, що Іванну Деркач раніше уже притягували до відповідальності за подібну поведінку: логопединя під час роботи в дитсадку образила матір одного з вихованців. Зокрема, кричала на неї, нецензурно лаялася та показала образливий жест. За це обвинуваченій призначили 119 грн штрафу і зобов’язали сплатити 605 грн судового збору.