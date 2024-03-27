Благодійна організація орендує у забудовника поверх у будівлі

У середу, 27 березня, у Львові трапився конфлікт у шелтері для переселенців від БО «100% життя». Директор ПП «Ірокс», у якого організація орендує приміщення, Ігор Микичак увірвався в шелтер, ледь не побив консультантку та заявив про права на майно благодійної організації. Про це у коментарі ZAXID.NET розповіла виконавча директорка БО Марія Ужва.

Ідеться про приміщення на вул. Залізничній, 7, в якому львівська організація БО «100% життя» орендує поверх під шелтер для ВПО. За оренду організація сплачує ПП «Ірокс» близько 65 тис. грн на місяць. За словами Марії Ужви, гроші за приміщення оплачені і за квітень, а першого травня 2024 року договір оренди завершується.

«Ми тепер маємо своє приміщення і оскільки у нас лишилося трохи більше місяця до кінця дії договору, то ми потроху вирішили перевозити речі. Ігор Микичак дізнався про це і влаштував сьогодні у шелтері скандал. Він увірвався, ледь не побив консультантку, вона викликала поліцію. Також він дав вказівку поміняти замки в приміщеннях, але поки цього не сталося. Ігор Микичак намагався перешкодити людям, які зараз тут живуть, увійти в шелтер, погрожував всіх вигнати», – говорить Марія Ужва.

Окрім того, директор ПП «Ірокс» перешкоджав працівникам шелтеру перевозити речі – ліжка і матраци, що зараз не використовуються.

«Він заявив поліції, що все, що всередині, це його майно. Та це все купувалося або передавалося благодійниками і донорами. На відміну від нього, ми маємо документи на підтвердження того, що це власність благодійної організації», – додала виконавча директорка БО.

За словами Марії Ужви, Ігор Микичак висуває фінансові претензії до БО «100% життя» буцімто за пошкоджене майно, але жодного офіційного листа чи підтверджуючих документів наразі немає.

Восени 2023 року ПП «Ірокс» вимагало від БО 600 тис. грн за завдані мешканцями збитки приміщенню. Оскільки сума вимог була завищеною, організація зголосилася сама виконати роботи, про що сторони і домовилися.

«Шелтер розрахований на понад 120 людей, він працює як хостел, тут постійно хтось живе, тож ясно, що десь можуть стіни потерти, щось подряпати, але ж не на 600 тисяч, це неадекватна сума. Тоді ми самі купили матеріали і навели лад. Коли люди звідси остаточно виїдуть, плануємо зробити так само. Хоча ми і так постійно стежимо за порядком», – розповідає Марія Ужва.

Після скандалу в шелтері Ігор Микичак розпорядився розірвати договір про оренду приміщень з БО «100% життя» 27 березня, що суперечить умовам договору. У документі прописано, що сторони можуть достроково розірвати його, але мають попередити одна одну за місяць.

Зараз БО «100% життя» намагається домовитися з ПП «Ірокс», щоб мати можливість спокійно перевезти свої речі в новий прихисток і щоб 70 людей, які тут мешкають зараз, могли спокійно жити тут до переїзду.

Отримати коментар від компанії «Ірокс» щодо ситуації в шелтері не вдалося, тому що її номери або більше не обслуговуються, або не відповідають.

Додамо, що компанія «Ірокс» відома низкою будівельних скандалів у Львові. Зокрема житлові будинки на вул. Антонича – Майданна та вул. Шевченка, 418 збудували з порушенням містобудівного законодавства. А її директора Ігоря Микичака у 2018 році затримували за підозрою у шахрайстві та підробленні документів під час будівництва ЖК на Рясному, вирок у цій справі досі не винесений.