Сам Кушнір заявив, що за його правління компанія працювала прозоро

Голова правління та президент найбільшого забудовника Києва «Київміськбуд» Ігор Кушнір написав заяву про звільнення з посади. Про це Ігор Кушнір повідомив у середу, 20 грудня.

Ще влітку 2023 року Київська міська адміністрація зобов’язалася провести перевірку діяльності «Київміськбуду». Це відбулося на тлі розслідування журналістів щодо розбудови та придбання власної нерухомості Ігоря Кушніра, поки компанія не продовжує жодного будівництва. У липні 2023 року Кушніра відсторонили від посади голови правління на час аудиту.

«Київська міська рада ухвалила звіт тимчасової контрольної комісії з питань перевірки діяльності “Київміськбуду”. Вважаю це остаточною крапкою над “і”, яка знімає будь-які питання щодо правомірності діяльності менеджменту та ситуації в компанії в цілому. І сьогодні, аби уникнути маніпуляцій та пересудів, мною прийнято рішення піти з посади Голови правління – президента «Київміськбуду», якій я присвятив значну частину свого життя», – заявив Ігор Кушнір.

За його словами, Кушнір йде з посади рівно через 12 років після того, як прийшов до «Київміськбуду». Розслідування журналістів посадовець назвав «потужними медійними атаками». Окрім того, Ігор Кушнір заявив, що весь час компанія працювала прозоро.

Нагадаємо, 3 липня журналісти Bihus.info повідомили, що дружина Ігоря Кушніра Оксана володіє віллою на Лазуровому узбережжі у Франції вартістю 20 млн євро. За даними журналістів, вілла Оксани Кушнір розташована у Вільфранш-сюр-Мер, що поблизу Ніцци. Вілла площею 850 м² розташована на закритій території площею 5000 м².

Раніше журналісти виявили закрите котеджне містечко, яке звели на місці землі «Київміськбуду» в Козині. Будівництвом займалися наближені бізнес-партнери Кушніра та його родичі. Водночас із закритим будівництвом «Київміськбуд» просив додаткове фінансування із бюджету та призупинив будівельні роботи на інших об'єктах на початку 2023 року. Через розслідування журналістів НАБУ розпочало слідство, а Київська рада створила комісію для перевірки фактів щодо незаконної діяльності Ігоря Кушніра.

6 липня Кушніра відсторонили від виконання обов’язків у компанії. Мер Києва Володимир Кличко повідомив, що у «Київміськбуді» проведуть аудит. Вже 20 липня у компанії Кушніра провели обшуки.