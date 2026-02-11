Для Анастасії Шепіленко ця Олімпіада стане вже другою в кар'єрі

Українські спортсмени продовжують боротьбу на зимовій Олімпіаді-2026, яка до 22 лютого 2026 року відбуватиметься в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо. 12 лютого «синьо-жовті» змагатимуться у скелетоні, гірськолижному та санному спорті, а також в лижних перегонах та шорт-треку.

Детальний розклад чергового дня змагань Олімпіади-2026, де братимуть участь українці, читайте на ZAXID.NET. Потенційні медальні виступи виділені жирним шрифтом.

Розклад змагань українців на 12 лютого:

10:30 – скелетон (особиста першість, чоловіки, перша спроба; Владислав Гераскевич)

12:08 – скелетон (особиста першість, чоловіки, друга спроба; Владислав Гераскевич)

12:30 – гірськолижний спорт (супергігант; Анастасія Шепіленко)

14:00 – лижні перегони (гонка з роздільним стартом вільним стилем, жінки; Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко, Дарина Мігаль)

19:30 – санний спорт (естафета; збірна України)

21:15 – шорт-трек (500 м, жінки, чвертьфінали; Єлизавета Сидьорко – за умови потрапляння до когорти найкращих у попередніх заїздах)

21:28 – шорт-трек (1000 м, чоловіки, чвертьфінали; Олег Гандей – за умови потрапляння до когорти найкращих у попередніх заїздах)

Де дивитися Олімпіаду-2026

В Україні Олімпіаду-2026 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:

місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;

сайт «Суспільне Спорт»;

«Євроспорт» (покаже усі змагання в повному обсязі – щонайменше 865 годин прямої трансляції). MEGOGO забезпечить основні телеканали мовника – «Євроспорт 1», «Євроспорт 2» та «Євроспорт» (на сайті буде доступна 4K аудіодоріжка з українським коментарем).

Нагадаємо, на зимовій Олімпіаді спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту. Україну на Іграх представлятимуть 46 атлетів, які вибороли ліцензії у 11 видах спорту: найбільше представників Україна матиме у біатлоні та санному спорті (по 10), а найменше – у скелетоні, сноубордингу і фігурному катанні (по 1).