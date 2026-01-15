Це швидкий спосіб отримати соковите, рівномірно пропечене м’ясо з легкою скоринкою

Приготування ребер в аерогрилі – це швидкий спосіб отримати соковите, рівномірно пропечене м’ясо з легкою скоринкою. Проте для такого результату важливо дотримуватися правильного часу та температури, щоб страва не вийшла сухою або недосмаженою. Alibaba розповідає, яка температура потрібна для запікання ребер в аерогрилі.

Температура та час

Класичний режим для ребер в аерогрилі – 190°C. За цієї температури:

Ребра з кісткою смажать близько 25-28 хвилин. Ребра без кісток – 22-25 хвилин. Заморожені ребра з кісткою чи без потрібно смажити на 8-10 хвилин довше.

Головне – перевернути ребра приблизно в середині процесу, щоб вони підрум’янилися з обох боків. Для кращої карамелізації їх можна змастити соусом за 5 хвилин до кінця приготування.