Соковиті і румʼяні: скільки і при якій температурі слід готувати ребра в аерогрилі
Це швидкий спосіб отримати соковите, рівномірно пропечене м’ясо з легкою скоринкою
Приготування ребер в аерогрилі – це швидкий спосіб отримати соковите, рівномірно пропечене м’ясо з легкою скоринкою. Проте для такого результату важливо дотримуватися правильного часу та температури, щоб страва не вийшла сухою або недосмаженою. Alibaba розповідає, яка температура потрібна для запікання ребер в аерогрилі.
Температура та час
Класичний режим для ребер в аерогрилі – 190°C. За цієї температури:
- Ребра з кісткою смажать близько 25-28 хвилин.
- Ребра без кісток – 22-25 хвилин.
- Заморожені ребра з кісткою чи без потрібно смажити на 8-10 хвилин довше.
Головне – перевернути ребра приблизно в середині процесу, щоб вони підрум’янилися з обох боків. Для кращої карамелізації їх можна змастити соусом за 5 хвилин до кінця приготування.
