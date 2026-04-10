Скільки насправді зберігаються варені яйця і як зрозуміти, що вони зіпсувалися
Щоб уникнути ризику для здоров'я, важливо знати не лише терміни зберігання
Варені яйця часто готують наперед, особливо перед святами, однак вони псуються швидше, ніж сирі. Щоб уникнути ризику для здоров’я, важливо знати не лише терміни зберігання, а й ознаки, які вказують на непридатність продукту. «РБК-Україна» розповідає, як зрозуміти, що яйця зіпсувалися.
Скільки можна зберігати варені яйця?
Термін придатності залежить від умов зберігання:
- У холодильнику в шкаралупі яйця можуть зберігатися до 7 днів після варіння. Їх слід зберігати в герметичному контейнері на середній полиці.
- Очищені варені яйця краще спожити протягом 1–2 днів, оскільки без шкаралупи вони швидше висихають і вбирають запахи.
- При кімнатній температурі (+18°C–22°C) яйця можна зберігати максимум 2 години. Якщо в приміщенні спекотно яйця зберігати можна лише 1 годину.
Як зрозуміти, що яйце зіпсувалося?
Навіть у межах терміну зберігання яйця можуть зіпсуватися. Зверніть увагу на:
- Запах. Зіпсоване яйце має різкий сірководневий запах.
- Текстура білка. Якщо білок став слизьким, липким або надто м’яким – це сигнал, що яйце краще викинути.
- Колір. Будь-яка зміна кольору білка свідчить про зараження бактеріями Pseudomonas.
- Стан шкаралупи. Якщо на шкаралупі з’явилися темні плями або пліснява – яйце небезпечне.
