Варені яйця часто готують наперед, особливо перед святами, однак вони псуються швидше, ніж сирі. Щоб уникнути ризику для здоров’я, важливо знати не лише терміни зберігання, а й ознаки, які вказують на непридатність продукту. «РБК-Україна» розповідає, як зрозуміти, що яйця зіпсувалися.

Скільки можна зберігати варені яйця?

Термін придатності залежить від умов зберігання:

У холодильнику в шкаралупі яйця можуть зберігатися до 7 днів після варіння. Їх слід зберігати в герметичному контейнері на середній полиці. Очищені варені яйця краще спожити протягом 1–2 днів, оскільки без шкаралупи вони швидше висихають і вбирають запахи. При кімнатній температурі (+18°C–22°C) яйця можна зберігати максимум 2 години. Якщо в приміщенні спекотно яйця зберігати можна лише 1 годину.

Як зрозуміти, що яйце зіпсувалося?

Навіть у межах терміну зберігання яйця можуть зіпсуватися. Зверніть увагу на: