Варіння яєць здається простим процесом, однак навіть тут виникають труднощі – наприклад, шкаралупа може погано зніматися і буквально прилипати до білка. Саме тому досвідчені кулінари використовують простий лайфхак із лимоном, який значно полегшує очищення. Pixel Inform розповідає, як це працює.

У чому суть лайфхаку?

Під час варіння у киплячу воду кулінари додають кілька часточок лимона. Лимон допомагає зменшити ризик «приклеювання» твердої оболонки яєць до білка.

Після приготування яєць шкаралупа, швидше за все, зніметься дуже швидко і легко. А поверхня очищених варених яєць відрізнятиметься гладкістю.