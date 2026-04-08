Вас це вразить: навіщо додавати лимон під час варіння яєць
Варіння яєць здається простим процесом, однак навіть тут виникають труднощі – наприклад, шкаралупа може погано зніматися і буквально прилипати до білка. Саме тому досвідчені кулінари використовують простий лайфхак із лимоном, який значно полегшує очищення. Pixel Inform розповідає, як це працює.
У чому суть лайфхаку?
Під час варіння у киплячу воду кулінари додають кілька часточок лимона. Лимон допомагає зменшити ризик «приклеювання» твердої оболонки яєць до білка.
Після приготування яєць шкаралупа, швидше за все, зніметься дуже швидко і легко. А поверхня очищених варених яєць відрізнятиметься гладкістю.
