Від того, скільки разів ви використовуєте один пакетик, залежить не лише смак напою, а і його безпечність

Чай у пакетиках здається простим у приготуванні, однак навіть тут є свої правила. Від того, скільки разів ви використовуєте один пакетик, залежить не лише смак напою, а і його безпечність. УНІАН розповідає, скільки раз можна заварювати чайний пакетик.

Скільки разів можна заварювати пакетик?

Якщо сорт вашого чаю міцний, то його можна заварювати кілька разів, але за умови, що ви зробите це відразу. Якщо чайний пакетик використати й відкласти на якийсь час, то заварювати його вдруге не можна. І справа не тільки в смаку. У вологому теплому середовищі в чайному пакетику дуже швидко починають розмножуватися бактерії.

Тому краще використовувати один чайний пакетик на одне заварювання.