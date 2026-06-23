Найчастіше господині переварюють ягоди та фрукти, хоча тривале кипіння зовсім не потрібне

Домашній компот здається одним із найпростіших напоїв у приготуванні, однак навіть незначні помилки можуть зробити його менш ароматним або позбавити частини корисних властивостей. Найчастіше господині переварюють ягоди та фрукти, хоча тривале кипіння зовсім не потрібне. ТСН розповідає, скільки часу насправді потрібно варити компот.

Чому не варто довго кип’ятити компот?

Через тривале варіння фрукти та ягоди втрачають смак, аромат та частину вітамінів. Якщо варити компот понад 20 хвилин, замість вітамінного напою у каструлі залишиться звичайна солодка вода із фруктовим присмаком.

До того ж довге кипіння знищує аромат компоту, а самі ягоди перетворюються на кашу. Щоб компенсувати втрату смаку, у напій часто додають забагато цукру, що робить його шкідливим для людей, які контролюють рівень глюкози в крові.