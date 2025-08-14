Головна причина появи пінки – порушення технології закрутки

Консервація потребує суворого дотримання рецептури і технології. Інакше результат може виявитися небезпечним: кришки здуватимуться, банки вибухатимуть, а в компоті з’являється біла піна. Ukr.Media розповідає, чому в закрутках з компотом з’являється піна та як усунути проблему.

Причини появи піни в компоті

Головна причина появи пінки – порушення технології закрутки. Неважливо багато піни у банці чи ні, її наявність вказує на мікробну активність. Повітря, яке потрапило всередину під час консервації спровокувало процес бродіння. Ця ситуація досить небезпечна, оскільки може призвести до здуття банки та її вибуху.

Цю ситуацію можуть спричинити й інші фактори: неякісна стерилізація, погано вимиті фрукти, недостатнє проварювання інгредієнтів, пошкодження кришок чи гумових кілець, закатування консервації без кислоти.

Як усунути проблему?

Якщо разом із піною здулася кришка – такий компот потрібно викинути. Переварювати та знову закривати його не варто, адже токсини, які вже утворилися, не зникнуть.

У випадку, коли піна з’являється в процесі варіння компоту, хвилюватися не варто. Це природний процес для фруктів, особливо кісточкових.Просто зніміть бульбашки ложкою та продовжуйте консервацію. Найголовніше – ретельно підготувати банки, кришки та дотримуватися технологій приготування.