Чому полуничне варення втрачає колір: головна помилка під час приготування
Полуничне варення може втратити свій яскраво-червоний колір ще під час приготування. «Главред» розповідає, чому ж так відбувається та як це виправити.
Чому полуниця втрачає колір при варінні?
Одна з найпоширеніших помилок – бажання зробити варення густішим, залишаючи його на вогні довше. І так, це працює, проте довге варіння призведе до того, що полуниця стане коричневого кольору.
Після закипання ягоди рекомендують варити не довше 40 хвилин. За цей час ягоди не встигнуть втратити колір.
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