Полуничне варення може втратити свій яскраво-червоний колір ще під час приготування. «Главред» розповідає, чому ж так відбувається та як це виправити.

Чому полуниця втрачає колір при варінні?

Одна з найпоширеніших помилок – бажання зробити варення густішим, залишаючи його на вогні довше. І так, це працює, проте довге варіння призведе до того, що полуниця стане коричневого кольору.

Після закипання ягоди рекомендують варити не довше 40 хвилин. За цей час ягоди не встигнуть втратити колір.