Склад «Аптеки Доброго Дня» повністю знищено

Унаслідок російської атаки 3 вересня повністю зруйновано склад лікарських засобів мережі «Аптека Доброго Дня». На ньому зберігали сотні тонн медикаментів, які мали доставити пацієнтам у різних регіонах України. Про це директор зі стратегічного розвитку та інновацій компанії Сергій Горніцький повідомив у фейсбуці, опублікувавши фотографії складу до та після обстрілу.

За його словами, російський удар знищив запаси препаратів для лікування різних захворювань. Від складської будівлі та заповнених медикаментами стелажів залишилися обгорілі металеві конструкції й руїни.

«Сотні тонн медикаментів, які так чекали пацієнти по всій країні для лікування найрізноманітніших хвороб, знищені за одну мить», – написав Сергій Горніцький.

Російська атака знищила сотні тонн ліків «Аптеки Доброго Дня» / Фото з фейсбуку Сергія Горніцького

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Він зазначив, що під час повномасштабної війни українському бізнесу доводиться щодня боротися за збереження роботи та працівників. Попри втрату складу, мережа планує продовжувати діяльність.

«Ми тримаємось. Попри все. Бо наша спрага життя і віра в Україну сильніші за будь-який ворожий вогонь», – додав представник компанії.

Російська атака знищила сотні тонн ліків «Аптеки Доброго Дня» / Фото з фейсбуку Сергія Горніцького

«Аптека Доброго Дня» є однією з найбільших аптечних мереж України та налічує близько 800 торгових точок у різних регіонах країни. За підсумками 2025 року сукупний виторг компаній групи становив близько 9,5 млрд грн. Її кінцевим бенефіціарним власником є бізнесмен Ігор Червоненко.

Раніше росіяни знищили на Київщині логістичний комплекс «Хіміко-фармацевтичної компанії «Біокон», завдані російським обстрілом збитки оцінюють у понад 15 млрд грн.