Село Ялинкувате, де протікає річка з однойменною назвою

Прокуратура повідомила про підозру у самовільному зайнятті землі й самовільному будівництві 47-річному підприємцю зі Славської громади. У пресслужбі Львівської обласної прокуратури у понеділок, 30 вересня, розповіли, що підозрюваний на 0,13 га землі почав будувати котеджі.

«Мова йде про землю площею понад 0,13 га. З них 0,08 га – в прибережній захисній смузі гірської річки. Цю ділянку підприємець обгородив бетонним парканом та розпочав на ній будівництво садових будинків – котеджів», – повідомляє прокуратура.

Слідчі поліції вважають, що підозрюваний створив небезпеку для порушення природного стоку річки та її забруднення. Зазначимо, що Ялинкувата належить до басейну Дністра. Її довжина становить приблизно 9 км. Річка протікає через села Ялинковате і Волосянці.

Суд наклав арешт на захоплену ділянку та недобудовані споруди. Підприємець отримав підозру за статтею про самовільне зайняття ділянки та самовільне будівництво (ч. 4 ст. 197-1 ККУ). Санкція передбачає позбавлення волі від одного до трьох років.