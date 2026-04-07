Блок станції призупинили для убезпечення співробітників на тлі загострення ситуації в місті

Через російські обстріли енергетики вивели з експлуатації Слов’янську теплоелектростанцію компанії «Донбасенерго» у місті Миколаївка поблизу Слов’янська. Про це 7 квітня повідомила Група ДТЕК у соцмережах.

За даними енергетичної компанії, 6 квітня Слов’янська ТЕС припинила генерацію енергії та вимкнула блок. У ДТЕК висловили солідарність із колегами.

«Ми добре знаємо, як болить, коли зупиняється рідне підприємство. Адже два роки тому ми так само прощалися зі своєю Курахівською ТЕС», – ідеться в повідомленні ДТЕК.

Зауважимо, напередодні місцеві телеграм-канали повідомляли про виведення Слов’янської ТЕС з експлуатації. Водночас офіційно ПАТ «Донбасенерго» не повідомляло про зупинку роботи теплоелектростанції.

За даними «Донбас Реалії» (проєкт «Радіо Свобода»), Слов’янська ТЕС останнім часом постійно зазнавала російських ударів. Це була остання станція, яка працювала під контролем України, на Донеччині.