Свіжі та витримані сири, оригінальні м’ясні вироби, карпатські чаї та гриби, екологічно чисті мед, пилок та олія, а також справжній закарпатський леквар – усе це є результатом праці карпатських виробників, об’єднаних під торговою маркою «Смак Українських Карпат». Усі вони переконані, що їхня продукція має бути автентичною, а клієнти повинні отримати бездоганну якість і унікальний смак.

Розповідаємо детальніше, хто творить «Смак Українських Карпат» і для чого, де і як можна придбати їхню продукцію, а також як інші виробники можуть долучитися до цієї спілки.

Автентика і смак

Громадську спілку «Карпатський смак» створили у 2013 році за підтримки Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO). Зараз вона об’єднує приблизно 20 українських виробників з екологічно чистих гірських районів Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей, які випускають понад 300 натуральних продуктів під спільною торговою маркою. «Смак Українських Карпат» – це свіжі та витримані сири, м’ясні вироби, овочі, крупи та зернові, чаї з дикоросів, гриби та продукти з них, мед і пилок, олія, леквар (оригінальне закарпатське сливове повидло), фруктове варення, сиропи, соки.

«Усі виробники різні, але цінності в них спільні і стоять вище, ніж виключно заробляння грошей. Найголовніше для них – виробляти продукцію, яка несе у собі певну культуру, смачну та автентичну. Члени спілки переконані, що добру їжу треба споживати в натуральному вигляді та ощадливо застосовувати термічну обробку при приготуванні, аби передати всю енергію вітамінів, мікроелементів, калорій», – розповідає виконавча директорка спілки «Карпатський смак» Галина Батюсь.

Фото ГС «Карпатський смак»

Виробники переконані, каже вона, що споживач їхніх продуктів повинен отримати бездоганну якість – без стимуляторів росту, без хімічних засобів захисту рослин, без барвників та підсилювачів смаку. Крім того, вибір «Смаку Українських Карпат» – це й патріотично, адже всі підприємства є українськими і використовують виключно локальні продукти.

Зокрема, закарпатська еко-ферма «Зелений гай», що розташована в Хустському районі, відновлює тваринництво в Українських Карпатах, утримуючи кіз, корів та свиней порід, які притаманні цьому краю. Заснував її француз Орест Дель Соль разом з дружиною Йоланою – українкою угорського походження. Тут працюють члени їхньої родини та кілька місцевих жителів, які виготовляють сир з козиного молока, ковбаси, бекон та інші продукти з свинини.

На ринках України та Євросоюзу можна зустріти продукцію ще однієї закарпатської ферми – «Пан Еко», яку заснував голова правління спілки «Карпатський смак» Павло Тізеш. Лише п’ятеро людей тут переробляють на сік, сиропи і леквар сливи, чорниці, брусницю, дику малину, полуницю, кизил, яблука, червоні порічки, чорноплідну горобину, які вирощені в околицях Рахова, Ясині, на Воловеччині та Великоберезнянщині. Крім того, на фермі виробляють м’ясні продукти зі свиней породи мангалиця.

Фото ГС «Карпатський смак»

На території господарства діє унікальний для Східної Європи «Музей леквару» з дегустаційним залом. У колекції музею – різні типи повидла з понад 50 країн світу, вироблені як із традиційних слив, полуниці і черешень, так і з екзотичних для України ківі, дині чи манго.

Підприємство з Прикарпаття Stovpiuk Family Brand з 2009 року експортує трав’яні чаї, фітонапої, ягоди у власному соку та гриби до Канади та США, країн Прибалтики та Європи. Заснував підприємство біолог Михайло Стовп’юк, який з дитинства цікавився зільництвом. Цілющі лікарські рослини збирають на чистих землях навчені заготовачі в околицях Прикарпаття і центрі Карпат, а сушать у спеціальних центрах заготівлі на високогірних полонинах. Заготівлею ягід також займаються виключно спеціально навчені фахівці.

На Львівщині «Смак Українських Карпат» представляє «Козяча ферма двох Катерин», яка виробляє копчені та напівм’які сири, домашні м’ясні вироби, вино, мариновані гриби, карпатські чаї та квас. На території ферми працює дегустаційний зал, проходять екскурсії та майстер-класи. Тут вирощують близько 30 кіз та козенят, також є двір зі свійськими птахами. Господині дозволяють годувати тварин та доїти кіз.

Фото ГС «Карпатський смак»

Фермерське господарство Богдана Костіва на Золочівщині вирощує українські суперфуди – спельту, чорнушку, амарант, зелену гречку. ФГ «Гашпар» із Закарпаття славиться сиров’яленими делікатесами – пікниця, шовдар, закарпатське салямі, ФГ «Ростока» – натуральною овечою бринзою різних видів. «Зелений Яр» – унікальне полонинське господарство, розташоване в Горганах у Микуличині. Влітку його гості можуть милуватися неймовірними карпатськими краєвидами, спілкуватися з пастухами, куштувати молоко та долучитись до виробництва автентичного сиру. А найвища пасіка в Карпатах – це про бджоляра Василя Мануляка.

Із лану до столу

Частина виробників «Смаку Українських Карпат» – приміром, «Козяча ферма двох Катерин», «Зелений гай», «Селиська сироварня», «Пан Еко» – проводять екскурсії на своїх підприємствах із дегустаціями. Тут відразу можна й придбати їхні продукти. СОК «Дари Гуцульщини», ТОВ «Лілак» та Stovpiuk Family Brand можна зустріти на полицях супермаркетів, а виробник органічних олій «Елітфіто» – на глобальному інтернет-ринку Amazon.

Фото ГС «Карпатський смак»

До жорсткого карантину дегустації усіх продуктів торгової марки «Смак Українських Карпат» проводилися у садибі Зарічево у Шевченківському гаю у Львові. Тут працювала і крамничка. Та з початком карантину люди, сидячи вдома, почали активніше замовляти різну продукцію через інтернет. Нещодавно запрацював онлайн-магазин (tuca-shop.com.ua), де зібрано продукцію всіх виробників ТМ «Смак Українських Карпат». Оплатити замовлення можна безпосередньо на сайті, доставка здійснюється «Новою поштою».

Як стати членом спілки «Карпатський смак»

До спілки може долучитися будь-який фермер чи виробник з карпатських регіонів. За словами голови правління Павла Тізеша, є процедура прийняття у спілку: внутрішня інспекція виїжджає на підприємство, перевіряє його екологічність, натуральність, локальність. Виробник має представити себе та свою продукцію, після чого члени правління спілки вирішують, чи приймати його до себе і чи маркувати відповідно його продукти.

«Стаючи членом спілки, виробник отримує низку вигод: впізнаваність, інформаційну та санітарну підтримку, а також можливість презентувати свою продукцію на дегустаціях, ярмарках, виставках та фестивалях. Ми надаємо виробникам право на користування ліцензією ТМ «Смак українських Карпат», що, у свою чергу, підтверджує високі стандарти якості та безпеки виробництва і наближає їх до визнання на українському та міжнародному ринках», – говорить Павло Тізеш.

Фото ГС «Карпатський смак»

Спілка функціонує за рахунок членських внесків та грантової підтримки, зокрема, від Швейцарії – у межах швейцарсько-української програми «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України», що впроваджується Дослідним інститутом органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія) у партнерстві із SAFOSO AG (Швейцарія).

У 2020 році ця програма та спілка підписали нову угоду про співпрацю, метою якої є підтримка просування оригінальних, справжніх, смачних продуктів з регіону Українських Карпат під торговою маркою «Смак Українських Карпат». Тепер громадська спілка бере на себе провідну роль у промоції та покращує позиціювання торгової марки, а Швейцарія допомагає їй у зміцненні та розбудові.