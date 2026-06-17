Смажені банани з пломбіром і горіхами. Рецепт дня
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Смажені банани – це швидкий та простий десерт, який поєднує карамелізовану солодкість фруктів із вершковим смаком морозива. Додавши до страви подрібнені горіхи, ви створите цікаву текстуру. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Пломбірне морозиво
|1 шт.
|Банани
|1 шт.
|Масло
|15 г
|Цукор тростинний коричневий
|10 г
|Сіль морська
|1 г
|Горіхова паста
|30 г
|Фундук
|15 г
|М’ята
|до смаку
Спосіб приготування:
Крок 1
Почистьте банан та наріжте його уздовж на 5—6 скибочок.
Крок 2
На сковорідку висипте коричневий цукор і прогрівайте, доки він не розтопиться. Не перемішуйте, щоб цукор не взявся грудочками. Можна лише злегка струшувати сковороду.
Крок 3
Додайте масло в розтоплений цукор. Коли утвориться однорідна маса, посоліть її.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Викладіть на сковорідку скибочки банана. Обсмажуйте приблизно по хвилині з кожного боку, доки вони не вкриються золотистою карамеллю.
Крок 5
На тарілку викладіть горіхову пасту, зверху додайте карамелізований банан і посипте подрібненими горіхами. Доповніть десерт морозивом, прикрасьте листочками м’яти та подавайте одразу.