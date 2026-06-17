Смажені банани – це швидкий та простий десерт, який поєднує карамелізовану солодкість фруктів із вершковим смаком морозива. Додавши до страви подрібнені горіхи, ви створите цікаву текстуру. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Пломбірне морозиво 1 шт. Банани 1 шт. Масло 15 г Цукор тростинний коричневий 10 г Сіль морська 1 г Горіхова паста 30 г Фундук 15 г М’ята до смаку

Спосіб приготування:

Крок 1 Почистьте банан та наріжте його уздовж на 5—6 скибочок.

Крок 2 На сковорідку висипте коричневий цукор і прогрівайте, доки він не розтопиться. Не перемішуйте, щоб цукор не взявся грудочками. Можна лише злегка струшувати сковороду.

Крок 3 Додайте масло в розтоплений цукор. Коли утвориться однорідна маса, посоліть її. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Викладіть на сковорідку скибочки банана. Обсмажуйте приблизно по хвилині з кожного боку, доки вони не вкриються золотистою карамеллю.