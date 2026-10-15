Щоб млинці виходили тонкими, ніжними та легко переверталися на пательні, важливо дотримуватися деяких нюансів під час приготування.

Щоб млинці виходили тонкими, ніжними та легко переверталися на пательні, важливо дотримуватися деяких нюансів під час приготування. Pixel Inform розповідає, чому у вас не виходить приготувати ідеальні млинці.

Через які помилки у вас не виходять млинці?

Занадто рідке тісто

Млинці будуть рватися на сковороді, якщо тісто буде надто рідким. Тому не потрібно переборщувати з додаванням води чи молока.

Забагато цукру

Також не варто додавати до тіста надто багато цукру. Через його надлишок млинці можуть підгоряти або розвалюватися під час смаження. Якщо хочете зробити страву солодшою, краще оберіть солодку начинку.

Використання масла та олії

Під час смаження млинців зазвичай використовують олію, щоб вони не підгоряли й не прилипали до сковороди. Дехто додає до неї вершкове масло, однак через це млинці можуть вийти жорсткішими.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Погано підготовлена сковорідка

Ваша сковорідка повинна бути попередньо розігріта перед тим, як ви почнете смажити млинці. Якщо ви виллєте тісто на холодну пательню, то перші млинці можуть у вас не вийти.