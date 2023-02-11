НЕК "Укренерго" збільшило ліміти для Львівщини

У ПрАТ «Львівобленерго» повідомили, що у суботу, 11 лютого, очікується зменшення кількості і тривалості вимкнень електроенергії у Львівській області. Про це ідеться на Facebook-сторінці енергопостачальної компанії.

«До 16:00 та з 19:00 до 24:00 очікується зменшення кількості та тривалості вимкнень, зважаючи на інформацію про споживання потужності від НЕК "Укренерго", в інший час – відключення за погодинним графіком», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 75% споживачів електроенергії на Львівщині поділені на три групи зі своїми графіками відключень електроенергії. Дізнатися свою групу та розклад знеструмлень, а також про аварійні відключення електроенергії можна на сайті «Львівобленерго» у розділі «Чому немає світло».

Додамо, що у п’ятницю, 10 лютого, Росія знову здійснила масовий ракетний обстріл України, пошкодивши, зокрема, енергетичну інфраструктуру. Через це у НЕК «Укренерго» повідомили про скасування дня без відключень. На Львівщині такий день мав бути 20 лютого.