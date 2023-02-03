«Львівавтодор» просить бізнес заживити світлофори на перехрестях
Перелік 20 критичних ділянок
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Львівське комунальне підприємство «Львівавтодор» звернулося до підприємців і ОСББ з проханням допомогти на час вимкнень електроенергії із резервним живленням світлофорних об’єктів на найбільш аварійних перехрестях.
«Забезпечення цих світлофорів резервним живленням коштує мільйони гривень, а якщо це сонячні батареї – десятки мільйонів. В умовах обмежених фінансових ресурсів ми знайшли рішення – це використання джерел альтернативної енергії від юридичних та фізичних осіб, які розташовані в районі 1000 м до необхідного світлофорного об’єкту», – кажуть на підприємстві.
Тож про допомогу просять підприємства, ОСББ, АЗС тощо, які забезпечені безперебійним джерелами електроенергії і готові поділитися ними зі світлофорами.
Наразі до резервного живлення підключені п’ять світлофорних об’єктів:
- вул. Наукова – вул.Стрийська (альтернативне джерело живлення від ОСББ «Барвінок»);
- вул. Митна – вул. Личаківська (альтернативне джерело живлення від паркувального майданчика по вул. Валова);
- вул. Бандери – вул. Антоновича (альтернативне джерело живлення від котельні «Львівтеплоенерго»);
- вул. Сахарова – вул. Горбачевського (альтернативне джерело живлення від Центру обслуговування пасажирів ЛКП «Львівавтодор»);
- вул. Сахарова – Вітовського – Коперника (альтернативне джерело живлення від «Львівелектротрансу»).
Потребують резервного живлення світлофорні об’єкти на таких ділянках:
- вул. Липинського – вул. Промислова;
- вул. Стрийська – вул.В.Великого;
- вул. Личаківська – вул. Пасічна;
- вул. Городоцька – пр. Чорновола;
- пр. Ч. Калини – Угорська – Навроцького;
- вул. Левандівська – вул. Сяйво;
- вул. Любінська – вул. Виговського;
- вул. Стрийська – вул. Франка;
- вул. Франка – вул. Князя Романа;
- вул. Стрийська – вул. Сахарова;
- вул. Кульпарківська – вул.Перфецького;
- вул. Городоцька – вул. Виговського;
- пр.Свободи – вул. Дорошенка – вул. Беринди – вул. Гнатюка;
- вул. Б. Хмельницького – вул. Грінченка;
- вул.Стрийська – вул. Вернадського.
Якщо ви маєте можливість допомогти та під’єднати світлофорний об’єкт до свого альтернативного джерела живлення, телефонуйте нам за номером: 0 800 303 007.
Тим, хто поділиться генераторами зі світлофорами, ЛКП «Львівавтодор» обіцяє у подарувати місячний абонемент на паркування у ІІ зоні на вибране авто.