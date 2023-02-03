Містяни можуть допомогти зробити дороги безпечнішими

Львівське комунальне підприємство «Львівавтодор» звернулося до підприємців і ОСББ з проханням допомогти на час вимкнень електроенергії із резервним живленням світлофорних об’єктів на найбільш аварійних перехрестях.

«Забезпечення цих світлофорів резервним живленням коштує мільйони гривень, а якщо це сонячні батареї – десятки мільйонів. В умовах обмежених фінансових ресурсів ми знайшли рішення – це використання джерел альтернативної енергії від юридичних та фізичних осіб, які розташовані в районі 1000 м до необхідного світлофорного об’єкту», – кажуть на підприємстві.

Тож про допомогу просять підприємства, ОСББ, АЗС тощо, які забезпечені безперебійним джерелами електроенергії і готові поділитися ними зі світлофорами.

Наразі до резервного живлення підключені п’ять світлофорних об’єктів:

вул. Наукова – вул.Стрийська (альтернативне джерело живлення від ОСББ «Барвінок»);

вул. Митна – вул. Личаківська (альтернативне джерело живлення від паркувального майданчика по вул. Валова);

вул. Бандери – вул. Антоновича (альтернативне джерело живлення від котельні «Львівтеплоенерго»);

вул. Сахарова – вул. Горбачевського (альтернативне джерело живлення від Центру обслуговування пасажирів ЛКП «Львівавтодор»);

вул. Сахарова – Вітовського – Коперника (альтернативне джерело живлення від «Львівелектротрансу»).

Потребують резервного живлення світлофорні об’єкти на таких ділянках:

вул. Липинського – вул. Промислова;

вул. Стрийська – вул.В.Великого;

вул. Личаківська – вул. Пасічна;

вул. Городоцька – пр. Чорновола;

пр. Ч. Калини – Угорська – Навроцького;

вул. Левандівська – вул. Сяйво;

вул. Любінська – вул. Виговського;

вул. Стрийська – вул. Франка;

вул. Франка – вул. Князя Романа;

вул. Стрийська – вул. Сахарова;

вул. Кульпарківська – вул.Перфецького;

вул. Городоцька – вул. Виговського;

пр.Свободи – вул. Дорошенка – вул. Беринди – вул. Гнатюка;

вул. Б. Хмельницького – вул. Грінченка;

вул.Стрийська – вул. Вернадського.

Якщо ви маєте можливість допомогти та під’єднати світлофорний об’єкт до свого альтернативного джерела живлення, телефонуйте нам за номером: 0 800 303 007.

Тим, хто поділиться генераторами зі світлофорами, ЛКП «Львівавтодор» обіцяє у подарувати місячний абонемент на паркування у ІІ зоні на вибране авто.