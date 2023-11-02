Жовківський районний суд Львівської області призначив три роки ув’язнення солдату Павлу О., який отримав повістку, пройшов ВЛК, утім не з’явився на виклик у ТЦК для відправки на службу. В суді він пояснив, що боявся можливих наслідків війни, тому свідомо вибрав бути засудженим.

Як вказано в матеріалах справи, Павло О. 31 березня 2023 року отримав повістку про виклик до територіального центру комплектування і соціальної підтримки [колишнього військкомату] й 4 квітня не прибув на виклик для подальшої мобілізації і військової служби.

При цьому, зазначається в матеріалах справи, солдат пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним за станом здоров’я для проходження військової служби, тому 4 квітня він мав прибути в ТЦК безпосередньо для відправки у військову частину. Слідчі повідомили Павлу О. про підозру в ухиленні від призову від час мобілізації за ст. 336 ККУ.

У суді Павло О. свою провину визнав, однак зазначив, що свідомо не прийшов на виклик у ТЦК, оскільки боявся можливих наслідків війни після спілкування з другом, який служить у ЗСУ. Він свідомо вирішив, що краще бути засудженим, ніж потрапити на війну.

Враховуючи обставини справи, 30 жовтня суддя Жовківського райсуду Роман Ясиновський визнав Павла О. винним в ухиленні від призову та призначив три роки позбавлення волі. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.