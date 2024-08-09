Івано-Франківський міський суд виніс вирок солдату з Прикарпаття Андрію Б., який двічі втікав з місця військової служби. Андрій Б. заявляв, що хоче надалі служити в ЗСУ, але призначив йому тюремний термін.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2024 року, уродженець міста Тлумач Андрій Б. із вересня 2022 року проходить військову службу за призовом під час мобілізації. Під час проходження служби солдат двічі тікав з військової частини: він був відсутній близько тижня у серпні 2023 року, а також втікав із січня по червень 2024 року. Щодо військового порушили кримінальну справу.

Андрій Б. визнав свою провину та заявив, що має бажання й надалі воювати у лавах ЗСУ. Під час перебування поза військовою частиною солдат не звертався за медичною допомогою. За словами прикарпатця, він «займався неофіційними підробітками».

Справу розглянув суддя Роман Хоростіль, який визнав Андрія Б. винним у втечі з місця служби та призначив покарання – п’ять років тюрми. На вирок ще можна подати апеляцію.