У масовий продаж спальник надійде у лютому 2023 року

Львівський бренд туристичного спорядження Turbat отримав престижну нагороду у своїй сфері ISPO Award за спальник Turbat Ultar. Цей спальник, який утеплений гусячим пухом і може зігріти навіть при температурі до -15°C, розробив Максим Перегінка, він зараз воює у складі ЗСУ.

«ISPO Award – “Оскар” індустрії туристичного спорядження отримав спальник Turbat Ultar! Це нагорода, якою міжнародна спортивна платформа ISPO відзначає найбільш інноваційні в світі продукти в галузях спорядження, одягу і взуття. За неї борються найбільші бренди – і ми перші з України, хто отримав цю відзнаку», – написали на сторінці Turbat.

Журі премії відзначило Turbat Ultar за його легкість, компресію, водовідштовхувальні та зігріваючі якості, зручне закривання та відкривання та окреме відкривання стінки для ніг.

«Розумний хід блискавок із практичним доповненням для окремого відкриття спальника від колін, це дозволяє, наприклад, перед сном мати достатньо місця, щоб рухатися, не мерзнучи через відкриті місця. Завдяки невеликому розміру упаковки його можна брати з собою в тривалі поїздки, заощаджуючи місце. Верхнє утеплення, відмінні теплоізоляційні характеристики при малій вазі», – так прокоментувало переваги спальника львівської компанії журі, яке присудило цю премію ISPO.

Ідея та розробка належить програмісту та мандрівнику Максиму Перегінці. Разом з креативним директором Turbat Мар’яном Стрільцівим вони напрацювали трисезонний спальник, який протестували у високогірній місцевості. У продаж Turbat Ultar надійшов напередодні війни – в лютому 2022 року, їх швидко розкупили.

«Попри мандрівне призначення, багато Ultarів зараз зігрівають і військових. Як і Макса – його автора, який став на захист України з перших днів повномасштабної війни», – зазначили у компанії.

Крім мандрівників, спальники вже випробовують воїни ЗСУ

Матеріали на нові спальники компанія замовила в Японії. У продаж їх планують випустити у лютому 2023 року.

ISPO – найбільша світова виставка outdoor-брендів, що проходить в Мюнхені. Виробники одягу, взуття і спорядження презентують найновіші, найтехнологічніші, найреволюційніші речі.