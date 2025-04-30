Підприємиця через Хмельницьку МСЕК оформила фейкову інвалідність, її оштрафували на 540 тис. грн
Раїса Кабарчук обіцяла мешканцеві Хмельниччини за понад 500 тис. грн виготовити документи про другу групу інвалідності
Славутський міськрайонний суд Хмельницької області визнав винною в отриманні незаконної вигоди та організації незаконного переправлення людей через державний кордон 53-річну Раїсу Кабарчук і оштрафував її на 540 тис. грн. Крім цього, вона повинна перерахувати 100 тис. грн для Збройних сил. В опублікованому в судовому реєстрі вироку йдеться, що за понад 500 тис. грн вона обіцяла виготовити документи про інвалідність.
Згідно з матеріалами справи, у липні 2024 року мешканець Нетішина, який хворіє на хронічний калькульозний холецистит, дізнався від знайомих, що Раїса Кабарчук може проконсультувати щодо отримання документів про інвалідність. На той час обвинувачена займалась підприємництвом у сфері обігу лікарських засобів. Він домовився зустрітися з Кабарчук 3 серпня у перукарні поблизу автовокзалу у Славуті.
Обвинувачена розповіла військовозобов'язаному, що може через Хмельницьку обласну МСЕК оформити йому другу групу інвалідності. Це коштуватиме 12 тис. доларів та 35 тис. грн. Чоловік 31 серпня передав першу частину грошей – 35 тис. грн. Кабарчук наприкінці вересня сказала, що документи готові й попросила віддати другу частину домовленого.
Клієнт обвинуваченої привіз їй 12 тис. доларів [станом на 30 вересня 2024 року – майже 494 тис. грн]. Після цього Раїсу Кабарчук затримали поліцейські.
Раїса Кабарчук під час затримання 30 вересня 2024 року. Фото поліції
У суді Раїса Кабарчук визнала провину й уклала угоду з прокурором. Вона зазначила, що впродовж десяти днів після оголошення вироку перерахує для ЗСУ 100 тис. грн. Кабарчук розповіла, що вона має інвалідність другої групи та виховує трьох неповнолітніх дітей, з яких двоє також мають інвалідність.
Суддя Наталя Матвєєва визнала Раїсу Кабарчук винною в організації незаконного переправлення людей через державний кордон і отриманні незаконної вигоди (ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 ККУ). Обвинуваченій призначили 540 тис. грн штрафу та два роки іспитового терміну. Вирок можна оскаржити в апеляції.
Нагадаємо, що у жовтні 2024 року у керівниці обласної МСЕК на Хмельниччині Тетяни Крупи вдома та на роботі знайшли 6 млн доларів готівкою. Посадовиця намагалася через вікно викинути дві сумки, в яких було з 500 тис. доларів.
Після обшуків журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Крупа оформила інвалідність усьому керівництву прокуратури Хмельниччини. Наразі ексочільницю МСЕК підозрюють у незаконному збагаченні та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Слідчі вважають, що Крупа та її родина вивезла до банків ЄС майже 3,5 млн доларів. Зараз експосадовиця перебуває під вартою з можливістю сплатити 260 млн грн застави.