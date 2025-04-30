Гроші, які мала отримати Раїса Кабарчук за виготовлення документів

Славутський міськрайонний суд Хмельницької області визнав винною в отриманні незаконної вигоди та організації незаконного переправлення людей через державний кордон 53-річну Раїсу Кабарчук і оштрафував її на 540 тис. грн. Крім цього, вона повинна перерахувати 100 тис. грн для Збройних сил. В опублікованому в судовому реєстрі вироку йдеться, що за понад 500 тис. грн вона обіцяла виготовити документи про інвалідність.

Згідно з матеріалами справи, у липні 2024 року мешканець Нетішина, який хворіє на хронічний калькульозний холецистит, дізнався від знайомих, що Раїса Кабарчук може проконсультувати щодо отримання документів про інвалідність. На той час обвинувачена займалась підприємництвом у сфері обігу лікарських засобів. Він домовився зустрітися з Кабарчук 3 серпня у перукарні поблизу автовокзалу у Славуті.

Обвинувачена розповіла військовозобов'язаному, що може через Хмельницьку обласну МСЕК оформити йому другу групу інвалідності. Це коштуватиме 12 тис. доларів та 35 тис. грн. Чоловік 31 серпня передав першу частину грошей – 35 тис. грн. Кабарчук наприкінці вересня сказала, що документи готові й попросила віддати другу частину домовленого.

Клієнт обвинуваченої привіз їй 12 тис. доларів [станом на 30 вересня 2024 року – майже 494 тис. грн]. Після цього Раїсу Кабарчук затримали поліцейські.

Раїса Кабарчук під час затримання 30 вересня 2024 року. Фото поліції

У суді Раїса Кабарчук визнала провину й уклала угоду з прокурором. Вона зазначила, що впродовж десяти днів після оголошення вироку перерахує для ЗСУ 100 тис. грн. Кабарчук розповіла, що вона має інвалідність другої групи та виховує трьох неповнолітніх дітей, з яких двоє також мають інвалідність.

Суддя Наталя Матвєєва визнала Раїсу Кабарчук винною в організації незаконного переправлення людей через державний кордон і отриманні незаконної вигоди (ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 ККУ). Обвинуваченій призначили 540 тис. грн штрафу та два роки іспитового терміну. Вирок можна оскаржити в апеляції.

Нагадаємо, що у жовтні 2024 року у керівниці обласної МСЕК на Хмельниччині Тетяни Крупи вдома та на роботі знайшли 6 млн доларів готівкою. Посадовиця намагалася через вікно викинути дві сумки, в яких було з 500 тис. доларів.

Після обшуків журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Крупа оформила інвалідність усьому керівництву прокуратури Хмельниччини. Наразі ексочільницю МСЕК підозрюють у незаконному збагаченні та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Слідчі вважають, що Крупа та її родина вивезла до банків ЄС майже 3,5 млн доларів. Зараз експосадовиця перебуває під вартою з можливістю сплатити 260 млн грн застави.