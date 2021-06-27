У двадцяту річницю візиту Папи, у Львові спільно молилися сотні людей

У двадцяту річницю візиту святого Папи Івана Павла ІІ до Львова, на площі перед храмом Різдва Пресвятої Богородиці на Сихові, відбулася святкова літургія, яку очолив Глава УГКЦ Блаженніший Святослав. Також у неділю, 27 червня, до спільної молитви доєдналися сотні львів’ян.

Під час літургії священики УГКЦ з різних країн світу, а також представники римо-католицької церки молилися разом із сотнями львів'ян. На службу з-за кордону приїхали Митрополит Філадельфійський Борис, Апостольський адміністратор єпархії святого Володимира Великого в Парижі для українців візантійського обряду у Франції, країнах Бенілюксу та Швейцарії Владика Гліб. А очолив літургію Блаженніший Святослав.

«Дякую всім тим, хто долучився до того, щоб сьогоднішнє свято відбулося. Фактично Львів сьогодні перетворився на столицю цієї річниці, бо нам у Києві не вдалося чогось подібного організувати. Львів показує приклад. Хочу особливо скласти вдячність львівській громаді за те, що ми до цього святого місця сьогодні їхали по проспекту Святого Папи Івана Павла ІІ», – сказав Блаженніший Святослав.

Сотні львів'ян моляться на площі, куди 20 років тому приїздив святий Папа Іван Павло ІІ (фото Романа Балука)

Нагадаємо, що у Львові тривають урочистості з нагоди 20-річчя візиту Папи Івана Павла ІІ. Зокрема, у соборі святого Юра вірянам вділили повний відпуст з благословення Папи Франциска. Окрім того, охочі вже долучилися до особливого моління на вервиці, яка колись належала Папі Іванові Павлові ІІ. Щодня з 21 до 27 червня відбувалося зачитування енциклік святого Папи Івана Павла ІІ.

До слова, вірян закликають популяризувати пам'ятну дату у соціальних мережах, для цього розробили спеціальний хештег #ПапаЛьвів20.