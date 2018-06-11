Співвласниця «Гаврилівських курчат» Марина Сігал вийшла під заставу у ₴90 млн

ЕкономікаВолодимир Пиріг, сьогодні, 20:272900

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Підозрювана в організації пташиного могильника та забрудненні навколишнього середовища на Київщині співвласниця підприємства з виробництва курятини «Агромарс» (ТМ «Гаврилівські курчата») Марина Сігал вийшла під заставу. За Марину Сігал внесли заставу в розмірі 90 мільйонів гривень, повідомила «Українська правда» з посиланням на свої джерела в прокуратурі.

Нагадаємо, 9 червня співвласницю холдингу заарештовали на 60 діб із можливістю внесення застави. Разом з жінкою арештували її чоловіка, екс-нардепа від «Партії регіонів» Євгена Сігала. Печерський суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці з альтернативою внесення застави у розмірі 80 млн грн, проте за екс-нардепа поки її не внесли.

Як відомо, власників птахофабрики правоохоронці затримали за підозрою в організації пташиного могильника та забрудненні навколишнього середовища на Київщині. У Генпрокуратурі повідомили, що викрили «численні факти порушення» правил екологічної безпеки та санітарних норм аграрним холдингом, який задля заощадження коштів, замість переробки та утилізації, організував утилізацію відходів шляхом їх захоронення на земельних ділянках та створення сміттєзвалищ-могильників. Крім того, підприємство, за твердженням правоохоронців, викидає в повітря надмірний об'єм забруднюючих речовин.

За інформацією Генпрокуратури, внаслідок цих порушень довкіллю завдано збитків на понад 200 мільйонів гривень. Разом з тим сума застави за усіх взятих під варту (крім Сігалів, у справі взяли під варту ще одну особу) склала 254 млн грн.

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