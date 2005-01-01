США додали українську компанію «ДАРТ» до антиіранських санкцій

Сполучені Штати Америки додали до нового списку антиіранських санкцій українську компанію Dart Airlines через співпрацю з іранською авіакомпанією Caspian Airlines. Про це йдеться в документі на сайті Федерального реєстру США, пише «Громадське».

Як повідомляється, Caspian Airlines раніше потрапила під санкції через підтримку військової гілки виконавчої влади Ірану шляхом перевезення персоналу та заборонених матеріалів, зокрема зброї, з Ірану до Сирії.

«За допомогу, спонсорство, надання фінансової, матеріальної, технічної, фінансової або іншої підтримки», — йдеться у повідомленні про запровадження санкцій.

Список нових санкцій мають оприлюднити 7 червня.

Зазначимо, що у вересні 2017 року США вже запроваджували обмежувальні заходи проти української авіакомпанії через співпрацю з іранськими перевізниками.

Українська компанія «ДАРТ» була заснована в 1997 році. Вона пропонує регулярні і чартерні рейси з перевезення пасажирів і вантажів, а також оренду повітряних суден. ДАРТ виконує рейси в Албанію, Грузію, Грецію, Італію та Чорногорію.

У квітні США закликали союзників у світі ввести санкції проти Ірану для обмеження його ракетної програми.