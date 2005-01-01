Кого з «друзів Путіна» торкнулися персональні санкції

Персональні санкції

Пропонуємо нашим читачам повний список осіб, яких торкнулися персональні санкції. Ми проаналізували чинний документ, який був прийнятий, підписаний, опублікований.

Що сталося?

14-го травня поточного року Президент України Петро Порошенко своїм указом №126/2018 схвалив рішення Ради національної безпеки та оборони України «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Новий список містить +1748 прізвищ. Тут є й іноземні політики, і бізнесмени, і працівники силових відомств, та навіть найзапекліші злочинці. Наше видання вже традиційно береться за аналіз цього списку, який, безумовно, допоможе зміцнити позиції України в цій неоголошеній офіційно війні.

З історії питання

Після початку бойових дій на Сході країни та анексії Криму, Україна не відразу зрозуміла, що має справу не тільки з ворогом, що сидить на троні у Кремлі, але і з розгалуженою і вкрай добре структурованою масою посібників. Тоді, за прикладом західних країн, у вересні 2015 року Рада національної безпеки України прийняла перший список санкцій, який згодом підписав Президент. Перша редакція документа містила менше прізвищ, але з часом, знахабнілі від безкарності окупанти показали, хто є хто.

Кого виключили?

У попередніх версіях списку, багаторічні санкції застосовувалися до зареєстрованої в Токмаку (Запорізька область) Юлії Рибакової і мешканки Тернопільської області Світлани Євдокимової. У нинішній редакції дані громадянки відсутні, тобто, обмеження з них зняли з невідомих широкій громадськості причин. Залишається лише здогадуватися, як і чому українки потрапили під санкції, а потім віртуозно вийшли з цієї ситуації.

Перша сотня

Отже, до першої десятки нового списку санкцій увійшли громадські та політичні діячі, журналісти та блогери з ближнього й далекого зарубіжжя. Почесну першу позицію займає громадянин Франції Беор Фабріс. Француз, що проживає в Краснодарі, вже багато років займає посаду аналітика й керівника відділу з питань Кавказького регіону неурядової організації «Євразійська рада за демократію та вибори» (EODE). Втім, це не означає, що він не отримує гроші від російських пропагандистів за розгойдування ситуації у Східній Україні.

За іноземними найманцями, які за гроші розпалюють війну, в списку йдуть депутати Держдуми РФ, а також журналісти пропагандистських ЗМІ. Так, у списку значаться прізвища Данили Анісімова, який працює на RUPLY, Олени Березовської з Russia Today і Максима Березіна з НТВ. Вони-то й замикають четверту десятку санаційного списку. Дмитро Кісельов, який постійно звеселяє українського телеглядача своїми висмоктаними з пальця сенсаціями, займає 45-й рядок.

На 59-му місці – депутат Держдуми, головна перука російської естради та народний артист Бурятії Йосип Кобзон, якому не тільки заборонили виводити капітали з України і мати тут будь-який бізнес, а й позбавили всіх державних нагород нашої країни, яких він був удостоєний в минулому.

Замикають першу сотню судді та прокурори.

Оточення Путіна

Є у списку й ряд відомих прізвищ, яких пов’язують з уособленням кремлівської агресії – фактичним диктатором Володимиром Путіним. Так, №1111 у списку – можливо, колишня його коханка (у всякому разі, так стверджують вітчизняні та зарубіжні таблоїди) Аліна Кабаєва. Їй заборонили не тільки займатися будь-якою діяльністю в Україні, а й навіть ступати на нашу землю.

795-й у списку – друг Путіна, «король держзамовлення», олігарх Олег Деріпаска. 810-й – голова правління «Газпрому» Олексій Міллер, який є головним «пилососом» грошей у країні-бензоколонці. Міллер зайняв позицію між головою правління «ВТБ Банку» Андрієм Костіним і сином спаринг-партнера Путіна, Ігорем Ротенбергом.

Гортаємо сторінки

Далі – довгий перелік прізвищ бойовиків самопроголошених «республік». Терористи ДНР і ЛНР займають в списку майже третину.

З шостої сотні натрапляємо на прізвища російських бізнесменів і банкірів, яким забороняють фінансові операції. Абсолютними рекордсменами по заборонах (їх у кожного з трійки по 11!) Є російські «вундеркінди» – брати Роман і Руслан Гільфанови, які проживають офіційно в Пермі, і москвич Сергій Токарєв. Їм чомусь заборонили не тільки виведення капіталів, але й заблокували їхні активи, обмежили у всіх торгових операціях, а ще й позбавили права в’їзду в країну на підставі віз резидентів іноземних держав. Які ж такі неприємності принесли Україні нікому, здавалося б, невідомі перм’яки й москвич, що займає у списку №№ 665, 666 і 667.

Перелопативши десятки або навіть сотні матеріалів наших колег-журналістів, ми зрозуміли, хто ці люди. Виявляється, згідно з даними розслідувань, що проводяться відомими в Україні виданнями, брати Гільфанови й Сергій Токарев – королі грального бізнесу на теренах всього пострадянського простору. За твердженням наших колег, в руках цієї трійці зосереджені такі великі онлайн-казино, як «Вулкан» і «ДжойКазіно», оборот яких просто вражає уяву.

Відзначимо, що не тільки незаконна діяльність спонукала РНБО забороняти діяльність зазначених осіб на території України з 2016 року. Подейкують, ніби в розпал кривавих подій 2014 року, Гільфанови й Токарєв негласно фінансували Антимайдан, на рахунку якого вбивства мирних демонстрантів і українців, що випадково потрапили під агресію. Після початку АТО зазначені особи, згідно з інформацією правоохоронних органів, могли бути причетними до фінансування ДНР і ЛНР.

Як тільки ця інформація просочилася в ЗМІ, група оплачених блогерів і адвокатів почала буквально тероризувати журналістів, заявляючи, що викладена інформація не відповідає дійсності, мовляв все це – помста конкурентів. Цю тезу підхопив ряд блогерів Фейсбуку, чиї розцінки на пости можна побачити на ресурсі publicfast.com.

Хочеться вірити, що так само завзято й щиро вони опублікують також і новину про те, що ті горе-бізнесмени, на захист інтересів яких вони стали, знаходяться під санкціями і їм не просто заблокували активи, а навіть заборонили в’їзд в Україну. Складно сказати напевно, що спонукає людей створювати ореол жертви громадянам країни, яка веде війну проти твоєї Батьківщини, закриваючи очі не тільки на той факт, що ці самі Токарєви-Гільфанови та всі інші 3 роки поспіль є стабільно перебувають у списку санкцій, а й на те, що силові структури практично прописалися у них в офісах. У цьому контексті аргумент про «помсту конкурентів» виглядає дещо міфічним. Що ж це за конкуренти такі, які можуть забезпечити місця у списку санкцій і вказувати РНБО й Президенту?

Мабуть, одне в цій історії очевидно: Петро Порошенко стоїть на варті національних інтересів, а за чотири роки гібридної війни основна маса так і не навчилася відокремлювати зерно від полови, й легко піддається на провокації, особливо якщо маніпулювати образом «жертви». Дивно, що Олегу Сєнцову співчуття такого масштабу не дісталося...

Цікаво, що буквально після прийняття Наказу, як то кажуть на Радіо Свобода, Порошенко заявив, що чекає від РНБО комплексних пропозицій про синхронізацію українського й американського санкцій режимів. Чи буде це означати, що фігуранти українського списку, наприклад, ті ж Рустам Гільфанов і Сергій Токарєв підпадуть під санкції в США?

Продовжуємо гортати

Шосту сотню замикають відомий директор «Першого каналу» Костянтин Ернст і екс-гендиректор російського Lifenews Ашот Габрелянов.

З сьомої сотні списку – прізвища суддів Верховного суду РФ, прокурори з регіонів, а також чини дрібніші. Так, санкції торкнулися й такої непримітною фігури, як інспектор у справах неповнолітніх відділу поліції №1 міста Воронежа Оксани Тройніной. Чим капітан міліції так «сподобався» РНБО, сказати важко. Можливо, вона якось причетна до фабрикування справи льотчиці Надії Савченко, яку судили саме в російському Воронежі. Цілком логічними виглядають тоді ще 11 прізвищ воронежців – суддів і прокурорів, які є в списку.

Восьма сотня – суцільно росіяни й кримчани, які сприяли анексії півострова грошима або ідеями.

Аналітики припускають, що список санкцій РНБО найближчим часом значно розшириться, що болісно позначиться на бізнесі й незаконних справах друзів путінського режиму.

Джерело: За право