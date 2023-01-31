Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що якщо Північна Корея наважиться на напад, то США готові застосувати ядерну зброю. Про це повідомляє Deutsche Welle, цитуючи заяву Остіна під час візиту у Південну Корею.

Під час візиту у Південну Корею на тлі зростання ядерної загрози з боку Північної Кореї Остін зустрівся з міністром оборони країни Лі Чон Супом. Сеул домагався більших гарантій від Вашингтона через потенційну загрозу від країни-сусіда.

«Остін пообіцяв, що США «прагнуть використовувати весь спектр звичайних і ядерних засобів стримування для захисту Південної Кореї», – йдеться у повідомленні.

Остін застеріг КНДР від будь-яких спроб порушити мир на Корейському півострові, заявивши, що «якщо вони кинуть виклик одному з нас, вони кинуть виклик альянсу США та Південної Кореї загалом»

Слід зазначити, що це перший випадок, коли глава Міноборони Сполучених Штатів описує гарантії безпеки для Південної Кореї, аналогічному основному принципу НАТО.

Як інформував ZAXID.NET, раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що кінцевою метою його країни є володіння «найпотужнішими ядерними силами у світі».

Крім того Пхеньян на законодавчому рівні закріпив за собою право застосовувати ядерну зброю. Північна Корея прийняла закон, який закріплює право на застосування превентивних ядерних ударів для самозахисту.

27 грудня ЗМІ розповідали, що ППО Сеула здійснила понад 100 пострілів, але так і не збила жоден безпілотник КНДР. Того ж дня розбився південнокорейський штурмовик, який піднявся в небо, щоб перехопити північнокорейські дрони. Обом пілотам вдалось катапультуватись. Після цього президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив, що сприятиме створенню військового підрозділу, що спеціалізується на БПЛА.