Конгрес США схвалив законопроект, у якому передбачено, між іншим, виділення 228 млн доларів на безпеку країн Балтії.

Як пише Associated Press, Конгрес США прийняв законопроект, що передбачає виділення 228 млн доларів військової та оборонної допомоги Естонії, Латвії та Литві цьогоріч в рамках Балтійської ініціативи з безпеки.

У Міністерстві оборони Естонії нагадали, що цьогоріч США підтримали країну на загальну суму 47,3 млн доларів за програмою зовнішнього військового фінансування (FMF).

«Підтримка США значно допомогла прискорити реалізацію кількох проектів із розвитку військової інфраструктури та потенціалу в Естонії, Латвії та Литві», – заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Він також додав, що підтримка зростає порівняно з минулим роком.

Зауважимо, що створена у 2020 році Балтійська ініціатива безпеки (BSI) – це проект, за допомогою якого міністерство оборони США підтримує розвиток військового потенціалу та оперативної сумісності збройних сил Естонії, Латвії та Литви. Основна увага зосереджена на розвитку ППО, морських та сухопутних військ у країнах Балтії.

Додамо, що керівники зовнішньої та військової розвідки Естонії раніше заявили, що «через два роки після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, вона реформує та розширює армію в очікуванні конфлікту з країнами НАТО, який може розпочатися у наступні 10 років». За словами естонських розвідників, росіянам вдалося перевести економіку на воєнні рейки, а російські воєначальники навчилися на помилках початкових етапів війни з Україною та швидко адаптуються.

У грудні Сполучені Штати та країни Балтії узгодили п’ятирічний план оборонного співробітництва, що має спрямовувати відносини співпраці в галузі оборони та національної безпеки між країнами до 2028 року.