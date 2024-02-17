США та Естонія вже підписали угоду щодо передачі активів

США передадуть через Естонію заморожені російські активи Україні. Загальна сума активів, які передадуть Україні, становить 500 тис. доларів, повідомила «Суспільному» заступниця генерального прокурора США Ліза Монако у суботу, 17 лютого.

За словами посадовиці, конфісковані російські активи спочатку надійдуть до Естонії. Згодом гроші передадуть на користь України.

«Ми передаємо конфісковані кошти нашим естонським партнерам на користь України, тому що наразі наша чинна влада не дозволяє напряму передавати ці кошти», – повідомила Ліза Монако.

Заступниця генпрокурора повідомила, що активи конфіскували зусиллями оперативної групи Kleptocapture, яка переслідує неправомірні здобутки тих, хто підтримує російську військову промисловість та Росію загалом. Шестеро людей, активи яких заарештували та передадуть до України, отримали підозри у порушення експортного контролю та відмиванні грошей.

Згідно з угодою між США та Естонією, яку країни підписали 17 лютого, остання отримає 500 тис. доларів конфіскованих активів для запуску проекту, покликаного пришвидшити оцінку шкоди, завданої українським системам передачі та розподілу електроенергії. Також кошти спрямують на швидке відновлення електромереж України.

Нагадаємо, 12 лютого Рада Євросоюзу уможливила використання прибутку заморожених активів Росії для України. Постанова щодо депозитаріїв російського Центробанку відкриває шлях Раді прийняти рішення про можливе встановлення фінансового внеску до бюджету Євросоюзу, зібраного з цих чистих прибутків, для підтримки України та її післявоєнного відновлення.