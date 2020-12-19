США планує назавжди закрити одне консульство, а інше – тимчасово призупинити

Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила Конгрес про намір закрити два консульства в РФ. Про це у суботу, 19 грудня, пише Associated Press.

Минулого тижня Держдепартамент повідомив депутатам, що назавжди закриє консульство у Владивостоці і тимчасово призупинить роботу консульства в Єкатеринбурзі. Відповідне повідомлення було відправлене до Конгресу 10 грудня, однак, як зауважує AP, це не привернуло особливої уваги.

У повідомленні йдеться, що закриття пов’язане з обмеженнями, введеними російською владою в 2017 році на кількість американських дипломатів, яким дозволено працювати в країні.

Точні терміни закриття невідомі. Після закриття єдиним дипломатичним центром США в Росії буде посольство в Москві, куди переведуть американський персонал.