Сполучені Штати відновили депортації росіян, зокрема тих, хто втікає з РФ від мобілізації. Про це 18 березня повідомило видання The Guardian.

Зазначається, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну США призупинили депортації громадян РФ. Однак минулого тижня росіянин, який приїхав до США, втікаючи від мобілізації, був депортований назад у Росію.

Імміграційна та митна служба США заявила цього тижня, що здійснює депортації в країни, в тому числі в Росію, відповідно до керівних принципів висилки з США. Коли саме відновилися депортації до Росії, невідомо.

Адвокатка з Техасу Дженніфер Скарборо повідомила виданню, що серед її клієнтів є четверо росіян, які попросили притулку в США через примусову мобілізацію в Росії. Однак співробітники імміграційної служби повідомили їй, що одного з її клієнтів депортували. Вона вважає, що його повернули до Росії.

Двоє інших клієнтів адвокатки мають наказ про примусове виселення й можуть бути депортованими до Росії в будь-який момент.

За словами Дженніфер Скарборо, співробітники імміграційної служби вирішили, що страх перед призовом до армії не відповідає критеріям визначення «достовірного страху», і кожен з них подав апеляцію до імміграційного судді, який погодився з тим, що вони не відповідають цим критеріям.