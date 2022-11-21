Як виявилося, росіянка перебувала у Німеччині нелегально

Росіянку Юлію Прохорову, яка записувала на відео свої провокації проти українських біженців, 20 листопада депортували з Німеччини. Про це пише видання The Insider.

Прохорова регулярно записувала та публікувала відео зі своїми провокаціями. Зокрема, вона голосно включала російську музику та танцювала «Калинку» на 9 травня в Мюнхені під час проукраїнського мітингу, то бігала за українськими дівчатами, скандуючи «Россия победит» та вигукуючи: «Девочки! Слава России! Россия победит, Россия победит! Чей Херсон? Ага, хаха, Украина! Уже референдум проводят!».

відео The Insider

Також пропагандистка радила росіянам, які живуть в ЄС, витрачати енергію, щоб Європа платила більше грошей Росії. Відео вона назвала «Як підтримати російську армію і не потрапити до в'язниці в Європі».

Прохорова знімала відео, в якому вона у туалеті використовує офіційні листи від поліції замість туалетного паперу. Згодом Прохорова скаржилася в соціальних мережах, що сервіс Booking заблокував її аккаунт і скасував резерв на житло у Відні.

На новому відео The Insider видно, як біля жінки, схожої на Прохорову, стоять два поліцейських. Сама пропагандистка з валізами прямує слідом за представниками правоохоронних органів.

відео The Insider

14 листопада німецькі ЗМІ писали, що поліцейські провели обшук у орендованій нею квартирі. З'ясувалося, що Прохорова перебувала у Німеччині нелегально. Після обшуків росіянка перестала виходити на зв'язок.

ЗМІ пишуть, що вона була під вартою.

Водночас The Insider з'ясував, що Юлія Прохорова (у дівоцтві Чернишова) народилася 1992 року у селищі Безенчук Самарської області. Потім переїхала до Москви. Офіційно вона працювала касиром у магазині «П'ятірочка», а ще рахувалася в мікрофінансовій організації «Швиденькі».

Крім того, її фото публікувалися на сайті інтим-послуг із позначкою «верифіковані». Німецькі ЗМІ писали, що росіянка займалася проституцією.

20 листопада пропагандистку депортували із Німеччини.