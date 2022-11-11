Рішення дозволить США вдатись до більш жорстких економічних дій щодо РФ

Сполучені Штати 10 листопада скасували статус Росії з ринковою економікою в рамках антидемпінгових процедур, що може відкрити двері для більш жорстких торгових дій на тлі напружених відносин між Москвою та Вашингтоном. Про це інформує Reuters з посиланням на відповідне рішення Міністерства торгівлі США.

Таким чином США скасували статус, наданий два десятиліття тому, який обмежував розрахунок антидемпінгових мит на російські товари.

Міністерство торгівлі США заявило, що його аналіз показує, що «широка» участь уряду в російській економіці призвела до викривлення цін і витрат, які, за його словами, неточно відображають, чи справедливо російські компанії встановлювали ціни на імпорт у США.

«Це рішення дає Сполученим Штатам можливість застосувати повну силу антидемпінгового законодавства США для усунення ринкових спотворень, викликаних посиленням втручання російського уряду в їхню економіку», – йдеться в заяві Міністерства торгівлі США.

Зазначимо, що рішення Міністерства торгівлі США вже викликало обурення у Москві. Зокрема, Посол Росії в Сполучених Штатах Анатолій Антонов назвав це рішення «нелогічним», пишуть російські ЗМІ.

У 2002 році Вашингтон надав Росії статус країни з ринковою економікою, що стало важливим кроком для вступу Росії до Світової організації торгівлі (СОТ) у 2012 році.

Минулого року Американська торгова палата в Росії заявила, що Москва зможе оскаржити будь-яке рішення США про позбавлення Росії статусу ринкової економіки в СОТ, однак після вторгнення Росії в Україну відносини Москви із Заходом різко погіршилися.

Через вторгнення Росії в Україну країни Заходу запровадили санкційні обмеження, які серйозно вдарили по російській економіці.