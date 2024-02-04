США та Великої Британії уразили 13 локацій

Військові США та Великої Британії за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади, Данії, Нідерландів та Нової Зеландії завдали ударів по військових об’єктах у контрольованих хуситськими бойовиками районах Ємену. Про це йдеться у заяві міністра оборони США Ллойда Остіна.

«Ці удари мають на меті ще більше погіршити спроможність підтримуваного Іраном ополчення хуситів проводити безрозсудні та дестабілізуючі напади на американські та міжнародні судна, які законно проходять через Червоне море», – заявив Ллойд Остін.

Ллойд Остін також повідомив, що військові об’єкти хуситських бойовиків були розташовані на 13 локаціях. За даними Associated Press, Сили коаліції завдали 36 ударів американськими винищувачами F/A-18 з авіаносця USS Dwight D. Eisenhower, британськими винищувачами Typhoon FGR4 і есмінцями ВМС USS Gravely і USS Carney, які запускали ракети Tomahawk.

Нагадаємо, 28 січня на військову базу США в Йорданії впав безпілотник, внаслідок чого загинуло троє американських військовослужбовців. Ще 25 людей отримали поранення. Президент США Джо Байден заявив, що атаку здійснили «радикальні групи бойовиків, яких підтримує Іран» та пообіцяв надати відповідь Ірану. Це – перший випадок, коли американські солдати загинули під час удару по регіону після нападу ХАМАС на Ізраїль.