Сполучені Штати Америки виділять майже 700 млн доларів на модернізацію українських портів, залізниць і пунктів пропуску, повідомив віце-прем'єр із відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

«Маємо модернізувати українські пункти пропуску, порти та залізницю. Це покращить логістику та збільшить експортну спроможність. США планують надати для цього майже 700 млн доларів», – написав він у Facebook після зустрічі зі спецпредставницею США з питань відновлення України Пенні Пріцкер.

За його словами, під час зустрічі з американськими урядовцями також обговорювали питання необхідності надходження інвестицій у відновлення постраждалих унаслідок російських обстрілів енергетичної мережі та муніципальної інфраструктури. Крім того, актуальними залишаються питання розмінування та розвитку агросектору. «Усі ці сфери мають бути готові до приватної ініціативи та капіталу», – наголосив міністр.

Він також зазначив, що вже створено спільну робочу групу з напрацювання моделі співпраці для переходу до реалізації конкретних проектів.

Нагадаємо, раніше Світовий банк заявив, що на післявоєнне відновлення Україні потрібно понад 400 мільярдів доларів і це без урахування наслідків, до яких призвів підрив росіянами Каховської ГЕС.