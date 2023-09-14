Байден призначив Пенні Пріцкер спецпредставницею з економічного відновлення України

У четвер, 14 вересня, президент США Джо Байден призначив Пенні Пріцкер спеціальною представницею з питань економічного відновлення України. Про це повідомляє «Голос Америки».

Під час представлення Пенні Пріцкер, Байден наголосив, що вона має «глибокі родинні зв’язки з Україною», оскільки походить з родини, яка емігрувала з України до США у ХІХ столітті.

«Пріцкер як спецпредставниця принесе на цю посаду свій багаторічний досвід та експертність. Працюючи у взаємодії з владою України, нашими союзниками і партнерами, міжнародними фінансовими установами і приватним сектором, вона стане драйвером зусиль США для відбудови української економіки. Це буде включати мобілізацію державних та приватних інвестицій, окреслення пріоритетів для донорів, роботу над відкриттям експортних ринків та підприємств, які закрилися через варварські російські атаки та руйнування», – заявив президент США.

Пріцкер також працюватиме з іншими міжнародними партнерами України, у тому числі через координаційну платформу G7, аби дії різних країн доповнювали і підсилювали одне одного.

Своєю чергою, держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що Пріцкер відіграватиме ключову роль у тому, щоб «Україна не лише вижила, але й процвітала своїми власними зусиллями, перетворившись врешті-решт на процвітаючу, безпечну європейську демократію».

Пенні Сью Пріцкер – американська мільярдерка, громадська діячка і філантропка, 38-ма міністерка торгівлі США. Вона є засновницею PSP Capital Partners і Pritzker Realty Group, а також співзасновницею Artemis Real Estate Partners. 2009 року Forbes назвав Пріцкер однією зі 100 найвпливовіших жінок у світі. 2011 року Forbes назвав її 263 найбагатшою людиною в США.

Пріцкер походить із відомої чиказької бізнесової родини із давніми зв’язками та впливом у Демократичній партії. На посаді міністерки торгівлі в адміністрації Барака Обами, вона кілька разів відвідала Київ і працювала з українським урядом над питаннями реформ, залученні інвестицій та координації з урядами країн-партнерів.