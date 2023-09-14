Держбюджет України отримає грант у розмірі 1,25 млрд доларів від США у рамках проекту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine). Про це повідомила прес-службу Мінфіну у четвер, 14 вересня.

Як повідомляється, кошти буде спрямовано на підтримку незахищених верств населення, а також тих, хто працює на забезпечення виконання функцій держави та надання освітніх і медичних послуг (державних службовців, освітян, медиків, працівників служб першого реагування.

Загалом, завдяки проекту PEACE in Ukraine Міністерство фінансів України залучило грантів та позик на загальну суму 19,5 млрд доларів та 1,44 млрд євро, з яких 17,97 млрд доларів – грантові кошти.

Найближчим часом очікується підписання Угоди про зазначений грант Цільового фонду багатьох донорів між Україною та Міжнародним банком реконструкції й розвитку (МБРР) і Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) та спрямування коштів до державного бюджету України.

До слова, США зобов'язалися надати бюджету України у 2023 році допомоги у вигляді грантів на 9,9 млрд доларів, ЄС надасть 18 млрд євро в макрофінансової допомоги у вигляді пільгових кредитів.