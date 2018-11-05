США відреагували на смерть Катерини Гандзюк

США закликали українську владу притягнути злочинців до відповідальності

СуспільствоАндрій Стець, сьогодні, 07:48970

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США відреагували на смерть Катерини Гандзюк
фото Голосу Америки
Посол США в Україні Марі Йованович

США вимагають притягнути до відповідальності замовників убивства активістки Катерини Гандзюк, яка померла у лікарні 4 листопада, заявила посол США в Україні Марі Йованович у Twitter.

«Від імені уряду США й американського народу висловлюю свої найглибші співчуття родині й друзям Катерини Гандзюк. Ми вкотре закликаємо українську владу притягнути злочинців до відповідальності, включно з замовниками», – заявила Марі Йованович.

Як інформував ZAXID.NET, у неділю, 4 листопада, стало відомо про смерть працівниці Херсонської міськради, активістки Катерини Гандзюк. Причиною смерті Гандзюк назвали тромб.

Напад на Гандзюк було скоєно 31 липня в Херсоні. Невідомий облив її сірчаною кислотою, в результаті чиновниця отримала хімічні опіки тулуба, руки і обличчя (більш ніж 35% тіла). Чиновницю з опіками госпіталізували в реанімаційне відділення обласної клінічної лікарні, а потім перевели до Києва. Медики оцінювали її стан як стабільно важкий.

Чотирьох підозрюваних (безпосереднього виконавця замаху, покупця сірчаної кислоти та двох чоловіків, які підозрюються в організації та співучасті в скоєнні замаху на вбивство) суд заарештував на 60 діб без права внесення застави. П'ятого суд відпустив під цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.

Поліція перекваліфікувала кримінальне провадження, у якому розслідується напад на херсонську активістку, на статтю Кримінального кодексу умисне вбивство.

У Києві, Львові, Херсоні, Харкові, Дніпрі та інших містах України переважно біля будівель обласних МВС ввечері 4 листопада відбулися акції пам’яті активістки та радниці мера Херсона. Акція почалася з хвилини мовчання. Присутні тримають плакати з написами «Її вбили» та «Хто замовив Катерину Гандзюк?».

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