США витіснили Росію за обсягом грошових переказів в Україну

За 9 місяців цього року до України з-за кордону переказали понад $5,19 млрд

Обсяг приватних грошових переказів з-за кордону в Україну в січні-вересні 2017 року збільшився на 30% до 5,192 млрд доларів, йдеться у звітних даних Національного банку.

Зокрема, через кореспондентські рахунки банків в Україну за звітний період надійшло 2,1 млрд доларів (за аналогічний період 2016 року – 1,7 млрд доларів), через міжнародні платіжні системи – 1,67 млрд доларів (1,6 млрд доларів за 9 місяців 2016 року), через неформальні канали – 1,4 млрд доларів (746 млн доларів за аналогічний період минулого року), йдеться в звіті, який процитувало агентство «Українські новини».

За даними регулятора, основними джерелами грошових переказів є оплата праці (3,1 млрд доларів) і приватні трансферти на суму 2,1 млрд доларів.

Лідером за обсягами грошових потоків стали США – 547 млн доларів, що на 108 млн доларів більше, ніж за аналогічний період минулого року, на другому місці Росія – 460 млн доларів, що на 298 млн доларів менше, ніж за аналогічний період минулого року.

На третьому місці за обсягом переказів – Німеччина (252 млн доларів), на четвертому – Великобританія (243 млн доларів), на п'ятому – Кіпр (218,5 млн доларів).

До слова, за 12 місяців 2016 року лідером за обсягами грошових переказів до України була Росія. Звідти було переказано 22% усіх грошових переказів, що надійшли в Україну.