За резолюцію проголосувало 13 членів з 15

Сполучені Штати Америки під час засідання Радою безпеки Організації Об’єднаних Націй (ООН), заблокували резолюцію щодо негайного гуманітарного припинення вогню у війні між Ізраїлем і палестинськими бойовиками ХАМАС у Секторі Гази. Таким чином США дипломатично ізолювали себе від подібних рішень, підтримуючи Ізраїль, повідомило Reuters у п’ятницю, 6 грудня.

«Ми не підтримуємо заклики цієї резолюції до гуманітарного припинення вогню, яке лише покладе насіння для наступної війни», – заявив у Радбезі заступник посла США в ООН Роберт Вуд.

13 інших членів Радбезу проголосували за короткий проект резолюції, запропонований ОАЕ. Велика Британія єдина з 15 членів Радбезу утрималася. Зазначається, що голосування відбулося після того, як 6 грудня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш зробив рідкісний крок, щоб офіційно попередити Раду безпеки глобальну загрозу від двомісячної війни між Ізраїлем та ХАМАС.

США та Ізраїль виступають проти припинення вогню, оскільки вважають, що це піде лише на користь ХАМАС. Натомість Вашингтон підтримує призупинення бойових дій, аби захистити цивільне населення та дозволити звільнити заручників, захоплених ХАМАС. Водночас США вважають, що проект резолюції є поспішним та незбалансованим текстом, який не змінить ситуації.

Зазначається, що посол Великої Британії в ООН Барбара Вудворд заявила – її країна утрималася, оскільки не було засудження ХАМАС. Посол Ізраїлю Гілад Ердан виголосив у заяві, що припинення вогню у Секторі Гази буде можливим лише після повернення усіх заручників та знищення бойовиків ХАМАС.