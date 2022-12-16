США оголосили про розширення програми навчання українських військових в Європі, яка включатиме «навчання спільних маневрів і загальновійськових операцій». Про це під час брифінгу 15 грудня заявив речник Міністерства оборони США бригадний генерал Патрік Райдер пише «Суспільне».

«Загальновійськове навчання маневру є логічним наступним кроком у наших постійних тренувальних зусиллях, які почалися у 2014 році для нарощування потенціалу українських збройних сил», – сказав він.

Він уточнив, що навчання розпочнуться у січні та включатимуть тренування з бойової стрільби, навчання на рівні загону, взводу та роти, а також маневрені навчання на рівні батальйонів.

Зазначимо, що раніше американські ЗМІ з посиланням на чиновників США вже писали, що адміністрація президента Байдена розглядає можливість значного розширення навчання, яке американські військові проводять для ЗСУ, включаючи навчання 2500 українських солдатів на місяць на базі США в Німеччині.

ЄС 15 листопада запустив місію військової допомоги (EUMAM Ukraine), щоб продовжити підтримку України проти російської агресивної війни. Місія передбачає проведення індивідуальної, колективної та спеціалізованої підготовки до 15 тис. військовослужбовців Збройних сил України в різних місцях на території держав-членів ЄС.