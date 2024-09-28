Коаліція діє ще з 2014 року

США та Іраку домовилися про згортання військової місії у боротьбі з терористичним угрупуванням «Ісламська держава» в Іраку протягом наступних 12 місяців. Відповідну заяву опублікували 27 вересня.

Згідно з документом, завершення місії планується протягом наступних 12 місяців, але не пізніше вересня 2025 року. Масштабу виведення військ не уточняють. Проте там йдеться, що сторони підтримуватимуть зв'язок, щоб зберігати тиск на ІДІЛ.

Проте, аби запобігти поверненню терористичної загрози з північного сходу Сирії, військова місія там продовжиться до вересня 2026 року.

«Ми наголошуємо на необхідності продовження всіх зусиль для того, щоб загроза з боку цієї терористичної організації жодним чином не повернулася», – йдеться у заяві Іраку.

Що відомо про місію США в Іраку

Коаліція діє ще з 2014 року для боротьби з терористичною організацією «Ісламська держава», яка була створена у 2006 році шляхом злиття одинадцяти радикальних ісламістських угрупувань на чолі з місцевим підрозділом «Аль-Каїди».

Відзначали, що США утримують в Іраку до 2,5 тис. військовослужбовців й ще близько 900 в сусідній Сирії у рамках Коаліції. До неї також входять військові з Німеччини, Франції, Іспанії та Італії.

Раніше повідомляли, що у ніч на 6 серпня дві ракети радянського виробництва атакували американську військову авіабазу в Іраку, внаслідок чого кілька військовослужбовців отримали поранення.