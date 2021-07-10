Незабаром Володимир Яськів мав відзначати своє 44-річчя

Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Золоте загинув старший солдат 24 ОМБр імені короля Данила Володимир Яськів. Про це повідомили у прес-службі 24 ОМБр імені короля Данила.

Як повідомляється, вчора, 9 липня, Володимир перебував на чергуванні та вів спостереження, коли окупанти почали обстріл з крупнокаліберних кулеметів, гранатометів, протитанкових керованих ракет та мінометів 82-го калібру.

У відповідь військовослужбовцями ЗСУ була дана відповідь з дозволених засобів озброєння для придушення вогневих точок противника. Під час зміни позиції снайпер поранив старшого солдата. Поранення виявився несумісним з життям.

«Побратими та командування підрозділу, де Володимир Богданович проходив службу вже півтора роки, згадують його як порядного, сміливого, працьовитого та кваліфікованого військовослужбовця, який завжди проявляв розумну ініціативу та був надійною підтримкою для своїх командирів», - йдеться у повідомлені прес-служби 24 ОМБр імені короля Данила.

Володимир Богданович Яськів народився 29 липня 1977 року і був родом з селища Великі Бірки, що на Тернопільщині. Невдовзі мав відзначати своє 44-річчя. Дата похорону поки невідома.

Побратими та командування підрозділу, де Володимир Богданович проходив службу вже півтора роки, згадують його як порядного, сміливого, працьовитого та кваліфікованого військовослужбовця, який завжди проявляв розумну ініціативу та був надійною підтримкою для своїх командирів.

Як повідомляв ZAXID.NET, впродовж доби 9 липня в районі ООС внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення несумісне з життям, ще один отримав поранення, двоє – бойове травмування. Всього українські позиції обстрілювали 13 разів.