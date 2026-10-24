Ярослав Ярусевич потрапив в полон під час оборони «Азовсталі» в Маріуполі

Під час чергового обміну військовополоненими, який відбувся 23 жовтня, повернувся ще один захисник. Йдеться про Ярослава Ярусевича із Львівщини. Про це у суботу, 24 жовтня, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Учора, під час обміну полоненими, Ярослав нарешті повернувся на рідну землю. Ярославе, дякую вам за все, що ви зробили для України. Здоровʼя!», – йдеться у повідомленні.

Ярослав Ярусевич народився у місті Радехів. Воїн потрапив у полон у квітні 2022 року під час оборони «Азовсталі» в Маріуполі. Це шостий воїн з Львівщини, який повернувся з російського полону.

Нагадаємо, як писав ZAXID.NET, у п’ятницю, 23 жовтня, відбувся обмін полоненими військовими між Україною та Росією. За результатами обміну повернулися 270 захисників. Більшість звільнених військовополонених захищали Маріуполь.

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