Вирва на місці влучання російської ракети

У ніч на понеділок, 27 червня, Росія вкотре завдала удару з неба по Одеській області. Атаку агресор здійснив із застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М. Ворожі ракети влучили в житлові будинки, що призвело до пожеж і постраждалих, серед яких дитина. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

«Вночі Одещину обстріляно крилатою ракетою Х-22, випущеною з ворожого літака Ту-22 з напрямку тимчасово окупованого Криму. Легкі осколкові поранення внаслідок вибуху отримали 8 осіб, з яких 1 дитина», – йдеться у повідомленні.

Загальна площа руйнування та пожежі близько 500 м2.

Зазначимо, що о пів на першу ночі понеділка в області було оголошено повітряну тривогу. У соцмережах заявили про загрозу ракетного удару, оскільки РФ нібито «запускала ракети з акваторії Чорного моря». Уже через пів години в регіоні пролунав перший вибух, а згодом очевидці у соцмережах повідомили про пожежу під Одесою.

За їхніми словами, був «приліт» в об’єкт цивільної інфраструктури – приватний будинок, у якому на момент удару нікого не було. О 01:25 на Одещині оголосили про відбій повітряної тривоги.