Чоловіка затримали після того, як він вбив двох та поранив чотирьох людей

Військовослужбовець, який 15 серпня розстріляв людей з автомата в селі Доброводи біля Збаража, був п'яний. Це підтвердила експертиза, яку провели після затримання чоловіка. Відтак у селі, де сталася трагедія, заборонили продаж алкоголю.

17 серпня солдату батальйону територіальної оборони Сергію К. в Тернопільському міськрайонному суді обирали запобіжний захід. Слідча суддя призначила йому 2 місяці арешту без права внесення грошової застави.

Після оприлюднення матеріалів справи стало відомо, що солдат вчинив розстріл під дією алкоголю. «Перебуваючи на території військової частини підозрюваний заступив на добове чергування. Він отримав закріплену за ним зброю АК-74 та знаходячись у вказаному місці та за вказаних обставин, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, на ґрунті раптово виниклих сімейно-побутових обставин в нього виник злочинний умисел спрямований на умисне вбивство двох і більше осіб», – йдеться в ухвалі Тернопільського міськрайонного суду від 17 серпня.

Відтак у селі Доброводи заборонили продаж алкоголю до 1 жовтня. Продавати не можна як міцний алкоголь, так і слабоалкогольні напої – як військовим, так і цивільним.

Також, за даними «20 хвилин», через тиждень після стрілянини селяни зібралися і вирішили звернутися до обласної військової адміністрації з прохання перенести військову частину. Люди аргументували це тим, що діти бояться виходити по вулицях після того, що сталося. За словами старости села Ігора Мниха, виконком Збаразької міськради направив листа з цією вимогою до Тернопільської ОВА. На початку вересня планується засідання ради оборони ОВА, де розглядатимуть це питання.

Нагадаємо, 15 серпня в селі Доброводи Збаразької громади військовий біля сільської школи і клубу розстріляв людей. Дві жінки загинули, ще чотирьох людей з різними пораненнями доправили до лікарні. За словами очевидців, того дня відзначали день села, люди були біля атракціонів, які привезли місцеві підприємці. Невдовзі вони почули постріли і почали розбігатися. Смертельні поранення отримали жінка літнього віку та 40-річна жінка. Через тиждень в лікарні померла третя жертва стрільця. Жінка померла в реанімації, не приходячи до тями.

Спеціалізована прокуратура в сфері оборони Західного регіону 16 серпня оголосила про підозру солдату батальйону Сил територіальної оборони ЗСУ за фактом умисного вбивства та закінченого замаху на вбивство. Слідство встановило, що військовий, який перебував у добовому наряді із ввіреною йому зброєю, самовільно залишив розташування військової частини та у центрі села здійснив кілька десятків пострілів у людей навколо, після чого втік. 17 вересня йому обрали запобіжний захід.

Додамо, що раніше чоловіка, якого підозрюють у розстрілі людей, що найменше тричі судили за розпивання алкоголю під час несення служби у військових частинах.